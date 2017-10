(AV) O novo mapa de titulacións de Galicia incluirá 14 novos graos e eliminará oito progresivamente até 2021

O novo mapa de titulacións do Sistema Universitario de Galicia incluirá catorce novos graos e eliminará oito máis de modo progresivo e seguindo unha folla de ruta programada co horizonte do ano 2021.

Nova planitifación mapa de titulacións | Fonte: Europa Press

Esta nova planificación foi presentada este luns polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e os reitores das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo, Juan Viaño, Julio Abalde e Salustiano Mato, respectivamente.

Ademais destes novos graos, o plan declara oito títulos como singulares e "indispensables" para a oferta global, mentres que pospón a decisión sobre varias duplicidades con problemas de alumnado, pero de importancia pola súa habilitación profesional, á espera da elaboración dunhas directrices conxuntas no seo do futuro Consorcio Interuniversitario de Galicia.

