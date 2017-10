Abanca reparte este martes case 49,4 millóns de euros entre os seus accionistas

Abanca repartirá este martes case 49,4 millóns de euros entre os seus accionistas, segundo o acordado polo consello de administración da entidade financeira celebrado este luns, e notificado á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Abanca | Fonte: Europa Press

Este pago de dividendo, que se fará efectivo este martes, farase a conta dos beneficios do exercicio de 2017, e a aqueles accionistas que o fosen a día do 25 de outubro, a razón de 0,022 euros brutos por acción descontada a autocartera.

De acordo cos últimos datos, Abanca rexistrou un beneficio neto de 276,4 millóns de euros no nove primeiros meses do ano, o que supón un 3,7% máis que nas mesmas datas do ano anterior.