Prisión provisional por un suposto delito de homicidio para o autor dun atropelo mortal na Coruña

O xulgado de garda da Coruña decretou prisión provisional comunicada e sen fianza, por un suposto delito de homicidio, para o mozo detido como autor dun atropelo mortal este sábado, segundo informaron fontes xudiciais.

A súa detención produciuse após o triplo atropelo que se saldou cun falecido na madrugada do sábado. En concreto, o suceso tivo lugar ás 5,10 horas da madrugada do sábado no paseo marítimo coruñés.

Alí tres novos cruzaban a vía de Barrié da Maza cando un vehículo, que circulaba en sentido contrario, cambio a traxectoria do coche e arroiou ás vítimas, para despois darse á fuga.

Do tres novos, un rexistrou feridas leves e outro resultou ileso, pero o terceiro deles (J.B. de 24 anos e de orixe magrebí) tivo que ser trasladado en estado crítico ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), onde finalmente faleceu.

DEUSE Á FUGA

Posteriormente, unha dotación da Policía Nacional localizou ao condutor fuxido á altura da Estación de Ferrocarril, onde deu positivo na proba de alcoholemia que lle practicaron axentes da Policía Local.

Fontes policiais sinalaron a Europa Press, após o suceso, que existían "bastantes indicios" da intencionalidade do atropelo, por imaxes das cámaras de Tráfico, o testemuño de testemuñas e a constatación de "un encontrón previo" entre o condutor e as vítimas.

Após a súa detención, o condutor permaneceu en dependencias de Lonzas após o seu pase a disposición xudicial este luns no xulgado de garda, o de Instrución número 8 da Coruña.