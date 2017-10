Dúas mulleres trasladadas despois de chocar dous coches no Porriño (Pontevedra)

Unha colisión entre dous coches saldouse este luns con dúas mulleres feridas no Porriño (Pontevedra), segundo o 112. As vítimas tiveron que ser trasladadas ao hospital Virxe de Fátima.

O accidente tivo lugar na N-120, concretamente no punto quilométrico 652. Foi un particular quen contactou co 112 ás 15,45 horas para dar conta do ocorrido.

Acto seguido, o 112 pasou o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros do Porriño e a Protección Civil.

Por outra banda, en Oleiros (A Coruña), unha persoa foi trasladada a un centro médico despois de producirse un choque entre tres turismos. O sinistro ocorreu no punto quilométrico 586 da N-VI.

O 112 tivo constancia deste accidente ás 17,00 horas a través da alerta do 061-Urxencias Sanitarias. Enseguida, informou os feitos aos Bombeiros de Arteixo, á Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil.