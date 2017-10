Política Social incrementa un 9% o seu orzamento para 2018 coa vista posta no reto demográfico e a conciliación

A Xunta incrementará o próximo ano un 9% os orzamentos destinados á Consellería de Política Social, até os 700,6 millóns de euros, que buscarán "impulsar" este tipo de políticas coa vista posta no reto demográfico e a conciliación da vida familiar e laboral.

Rey Varela, no Parlamento | Fonte: Europa Press

Así o dixo este luns o conselleiro de Política Social, José Manuel rei Varela, que compareceu na Comisión de Orzamentos, xunto ao seu equipo, para informar as contas deste departamento de cara ao próximo ano.

Rey Varela apuntou cara á atención á dependencia, o apoio ás familias e a conciliación, a integración das persoas en risco de exclusión social, o voluntariado e o reto demográfico como os alicerces das novas contas desta área do Goberno autonómico.

Así, dixo, haberá unha forte aposta polo apoio á familia e á infancia, áreas que reservan 133,2 millóns de euros. As liñas básicas deste departamento da consellería son a apertura de cinco novas escolas infantís da Galiña Azul en Ourense, Santiago, Lugo, Mos e A Estrada; a posta en funcionamento de máis recursos de conciliación para nenos de 0 a 3 anos no rural a través de cásalas niño, así como en contornas empresariais; e ampliación da Tarxeta Benvida aos 3 anos para familias con rendas baixas.

O conselleiro defendeu que a intención destas medidas "é pór as condicións para que en Galicia exista o mellor contexto social posible para vivir, formar unha familia e, sobre todo, ser neno ou nena", contribuíndo deste xeito a "facer fronte ao desafío demográfico".

En relación a esta cuestión, Rey Varela incidiu na protección da infancia, en especial daqueles menores que se atopan nunha situación de risco ou desamparo social. Para iso, a Xunta prevé incrementar a partida destinada ao programa de acollemento familiar en 1 millón de euros, chegando aos 3,4 millóns, "un 41% máis que no presente exercicio".

Así mesmo, aumentarase a partida destinada aos centros para a atención de menores do sistema de protección e de atención á infancia até os 32,2 millóns de euros e consolidarase a convocatoria de subvencións para investimentos e equipamento dos centros que desenvolven medidas de protección.

DEPENDENCIA

Durante a súa intervención, Rey Varela tamén puxo como eixo fundamental o de atención á dependencia. De feito, a partida económica consignada para a área de Maiores e Persoas con Dependencia ascende a 413 millóns de euros, dos cales a maior parte destínase ao programa de dependencia, que "crece máis de 30 millóns de euros en comparación co presente exercicio".

Así, a atención a persoas dependentes suma 369 millóns de euros que se destinan, entre outras medidas, a reforzar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), conceder un maior número de libranzas e a atender novos servizos de teleasistencia, dixo o conselleiro. "O obxectivo é alcanzar en 2018 os 60.000 dependentes atendidos, adiantando así ao segundo ano da lexislatura unha meta que inicialmente se tiña fixada para o final da mesma", avanzou.

En materia de inclusión, cun orzamento de 115 millóns de euros, Rey Varela destacou o novo incremento da partida da Renda Social (Risga), alcanzando os 62,4 millóns, o que supón unha subida do 8,7% con respecto a este ano.

Desde a creación da Consellería de Política Social en 2015, precisou, a partida económica consignada para a Risga aumentou máis dun 30%, o que equivale a preto de 15 millóns de euros máis. Este incremento prodúcese, destacou, a pesar da diminución do 13% das solicitudes.

Finalmente, Rey Varela indicou que as contas da área de Mocidade suman 16,5 millóns de euros, que permitirá aumentar até as 10.000 as prazas que se ofertan na Campaña de Verán; consolidar os programas para a mellora da formación e empleabilidad como Galeuropa, Lidera ou Eurocidade, aos que se destinan máis de 5 millóns de euros; ou seguir fomentando o voluntariado, en especial o social e o ambiental.

RECURSOS INSUFICIENTES

Os grupos da oposición afearon ao responsable de Política Social que os orzamentos non vaian acorde coa situación de risco de pobreza e de exclusión que vive a poboación en Galicia.

En concreto, a deputada do BNG Montse Prado criticou que os orzamentos de Política Social "non teñen que ver" coa realidade de Galicia que "están a tratar de mellorar" e, en particular, afeou as partidas para dependencia e discapacidade, unha das cuestións que "máis preocupan" á formación. Estes fondos, dixo, "non permitirán baixar as listas de espera de avaliación", polo que continuarán os "atrasos" nas percepcións.

Do mesmo xeito, Noela Blanco, do PSdeG, lembrou a situación "límite" de moitos pensionistas que perciben cantidades inferiores ao salario mínimo, sobre todo no caso das mulleres. Con iso, criticou, o próximo "será o primeiro ano desde 2013 no que os xubilados verán minguada a súa capacidade de compra".

A deputada de En Marea Paula Vázquez Verao tamén criticou as partidas destinadas para esta consellería, tendo en conta que non "se corresponden" coas necesidades en materia de loita contra a pobreza e inclusión social e "profundan nas desigualdades".

En contraposición, Marta Rodríguez Arias (PPdeG) criticou que a oposición cualifique de "insuficientes" os orzamentos de Política Social mentres "concellos das grandes cidades" gobernados por estes partidos, como Pontevedra, "lideran os rankings de municipios pobres en servizos sociais".