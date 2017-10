(AM) O novo mapa de titulacións de Galicia incluirá 14 novos graos e eliminará oito progresivamente até 2021

O novo mapa de titulacións do Sistema Universitario de Galicia incluirá catorce novos graos e eliminará oito máis de modo progresivo e seguindo unha folla de ruta programada co horizonte do ano 2021.

Nova planitifación mapa de titulacións | Fonte: Europa Press

Esta nova planificación, que inclúe un cronograma anual de implantación e supresión de graos, foi presentada este luns polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e os reitores das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo, Juan Viaño, Julio Abalde e Salustiano Mato, respectivamente.

O próximo curso implantaranse os graos de Biotecnoloxía e Criminoloxía no campus de Santiago, ademais do grao de Paisaxe, que será o "primeiro" título interuniversitario e que impartirán a USC e a súa homóloga coruñesa. Tamén se implantarán Xestión industrial de moda, en Ferrol, e Enxeñaría biomédica, no campus vigués.

A maioría dos novos graos implantaranse no período 2019-2020. A USC contará con Xestión de patrimonio e industrias culturais, Emprendemento e Robótica agroforestal, todas en Lugo; a UDC Ciencia e Enxeñaría de Datos, Creación dixital, animación e videoxogos (Campus coruñés), Xestión da información e da documentación dixital e Enxeñaría eléctrica (DUAL) no Campus de Ferrol ; e a Uvigo Deseño e Creación, nos campos pontevedrés. Tamén se incluirá Bioquímica agroforestal na USC a partir do curso 2020-2021.

Doutra banda, os títulos suprimidos serán Enxeñaría en Xeomática e topografía da USC, que se retirará o próximo curso. En 2019-2020, será a quenda de Ciencias da cultura e difusión cultural, Xestión de Pemes e Lingua e Literatura española (grupo Lugo) na institución compostelá.

No caso da UDC, ese mesmo ano suprimiranse Humanidades, Información e documentación e Enxeñaría eléctrica, mentres que no período 2020-21 retirarase Ciencias empresariais (por petición da propia universidade), no campus da Coruña.

A institución viguesa, pola súa banda, non suprimirá ningún grao dado que, como explicou o reitor Salustiano Mato, "todos reúnen as características suficientes para saír adiante e responden á demanda".

A pesar diso, o acordo establece que cada novo grao leva consigo a supresión doutro ou a redución da matrícula nalgún centro afín ou campus, opción que escolleu a UVigo para compensar a implantación de novos títulos.

Unha das incógnitas que presentaba este novo plan é a súa posible influencia nos cadros e recursos docentes. O reitor compostelán, Juan Viaño, lanzou "unha mensaxe de tranquilidade", dado que se manterán os efectivos dos campus afectados e "non haberá ningún problema coa estabilidade" do profesorado.

TÍTULOS "SINGULARES" E DUPLICADOS

Ademais destes novos graos, o plan declara oito títulos como singulares e "indispensables" para a oferta global. Serán Filoloxía Clásica, Lingua e Literatura Galegas, Xeografía e Ordenación do Territorio da USC; Tecnoloxía da Enxeñaría Civil, Enxeñaría Naval e Oceánica, Arquitectura Técnica e Galego e Portugués por parte da Universidade da Coruña; e Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos en Vigo.

Despois desta declaración, o centro deberá elaborar un plan de mellora de calidade das citadas titulacións, que se someterá periodicamente a avaliación.

Nunha situación diferente estarán aqueles títulos duplicados no sistema que, ademais de ofrecer a mesma habilitación profesional, contan con baixa demanda de alumnos. Os afectados son Enxeñaría Forestal e do Medio natural (USC) e Enxeñaría Forestal (Uvigo); Enxeñaría Agrícola e Alimentaria (USC) e Enxeñaría Agraria (Uvigo); e Enxeñaría Civil (USC) e Enxeñaría de Obras Públicas (UDC):

Estes graos non se eliminarán polo seu valor profesionalizante, pero a decisión sobre a súa reorientación tomarase no seo do futuro Consorcio Interuniversitario de Galicia. Elaboraranse unhas directrices conxuntas entre o tres universidades para impulsar a colaboración e a potenciación da súa oferta docente.

Doutra banda, no SUG existen outros nove títulos multiplicados, pero cunha alta demanda por parte do alumnado. Os afectados son Administración e Dirección de Empresas, Química, Bioloxía, Comunicación Audiovisual, Enfermaría, Dereito, Educación Primaria, Educación Infantil e Enxeñaría Informática.

Un grupo de expertos académicos externos á Comunidade autónoma elaborará un informe cunha proposta de homoxeneización de, polo menos, os dous primeiros cursos e que incluirá orientacións e suxestións para os dous últimos anos.

O obxectivo é adecuar a oferta "á demanda da sociedade", á vez que se favorece a mobilidade do alumnado a través desa homoxeneización. Así mesmo, constituirase unha comisión interuniversitaria con representantes vinculados ao título de cada universidade, que valorarán os informes e acordarán títulos especializados, de ser o caso.

Finalmente, outro dos puntos desta planificación será o obxectivo de avanzar na cooperación a través do impulso de graos interuniversitarios e fomentar as dobres titulacións, que favorecen "un plus de formación" e de "empregabilidade" dos mozos, destacou Román Rodríguez.

O SUG: "O TAMAÑO ADECUADO"

Ante esta nova planificación do SUG, Román Rodríguez aclarou que o tamaño actual do sistema "é o adecuado", destacando o nivel "importante de empregabilidade e de eficiencia" nas prazas ofertadas, cun 90 por cento de ocupación en primeiro curso.

Neste sentido, xustificou esta adecuación na importancia de dar resposta "ás necesidades da sociedade" e abrir novas liñas de investigación, con novos títulos que entroncan directamente coa especialización dos campus. Tamén avanzou que se prevé incluír no Consello da Xunta desta semana o novo plan de Excelencia.

O conselleiro do ramo situou a Galicia como "pioneira" ao ser "a primeira vez" que se realiza unha planificación coordinada en educación superior en todo o Estado, agradecendo o traballo dos reitores para "poñer o interese xeral por riba dos particulares".

Sobre o documento, o reitor compostelán, Juan Viaño, destacou o "importante" acordo entre o tres universidades e a Xunta, para así "establecer mecanismos" que permitan "a axilidade necesaria" para adaptarse "de modo eficaz e eficiente" ás demandas da sociedade e o mercado laboral.

O reitor vigués, Salustiano Mato, destacou que o SUG é o "sistema máis eficiente" de todo o Estado, incidindo no equilibrio existente entre unha oferta académica de "éxito" dos seus campus, cun "cento por cento de ocupación".

Finalmente, Julio Abalde (UDC) valorou este "paso máis" na colaboración entre as institucións académicas, a través dunha proposta "ambiciosa" do tres universidades que desembocará en 2021 cun SUG "máis potente e máis desenvolvido". "Cremos que estamos no bo camiño".