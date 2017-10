As confederacións de empresarios de Ourense e Pontevedra mostraron este luns o seu rexeitamento ao borrador de reforma de estatutos no que avanza a patronal galega, á vez que cargaron contra o seu presidente, Antón Arias.

José Manuel Pérez Canle e Jorge Cebreiros, na CEG | Fonte: Europa Press

Ambas as organizacións, lideradas por José Manuel Pérez Canal e Jorge Cebreiros, respectivamente, atribúen falsidades á comunicación pública realizada pola CEG ao termo do comité executivo. Ademais, critican que a presidencia avance nesta modificación "sen consenso".

Así, por unha banda, a comisión permanente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) rexeitou por unanimidade a proposta de modificación estatutaria exposta por Antón Arias, elaborada, segundo denuncia, sen o seu consenso.

Pola súa banda, a Confederación Empresarial de Ourense (CEO) asegura, a través dunha nota de prensa, que "é radical e absolutamente falso" que expuxese "ningunha esixencia ineludible, como di a CEG, para apoiar cambios nos estatutos".

Os empresarios pontevedreses negan que o seu secretario xeral participase na elaboración do borrador de estatutos, mentres que os ourensáns afirman que o seu "participou o pasado mes de maio nunha soa reunión para estudar o alcance da modificación dos estatutos da CEG".

A PROPOSTA DE OURENSE

Nese encontro, segundo Ourense, esta confederación foi "a única organización que achegou un documento de traballo para estudar co resto de organizacións integrantes da CEG".

Nel propuña, en primeiro lugar, "que as sectoriais tivesen, como mínimo, a representación equivalente á da confederación provincial que menos votos ostente en todos os seus órganos de goberno, incluíndo o comité executivo, no que agora carecen de representación".

En segundo lugar expuxo, segundo explica, "que a presidencia da CEG teña un carácter rotatorio por quendas dun ano e que as sectoriais conten cun representante na xunta de vicepresidentes (o cal lles daría a opción de poder optar á presidencia rotatoria da CEG)".

En terceiro termo, en canto ao réxime electoral, avogaba por "a limitación de delegación de votos por vogais a dous, de forma que cada vogal presente só poida levar o voto doutros dous ausentes, (actualmente as delegacións non teñen limitación algunha, o cal restrinxe enormemente --segundo subliña-- a presenza física dos vogais nas asembleas)".

"NIN SEQUERA COMUNICADO"

A confederación ourensá destaca que "despois dese encontro nunca" volveu a saber "nada referido a esta cuestión". "En setembro, o secretario xeral da CEG enviou ás territoriais (e non ás sectoriais) outro documento que foi o que finalmente se levou á reunión de comité executivo", resalta.

Neste documento, segundo reproba, "leváronse a cabo unha serie de cambios fundamentais nos estatutos que non foron acordados e nin sequera comunicados co resto de organizacións territoriais nin sectoriais".

Entre os devanditos cambios, alude á fusión dos dous órganos de goberno, xunta directiva e comité executivo nun novo denominado consello reitor "con menos competencias"; posibilidade de voto por correo ordinario e electrónico "pouco transparente e de difícil comprensión"; eliminación dos expresidentes da xunta directiva; supresión dos fins da confederación en competencias sobre riscos laborais, "etcétera".

Esta organización provincial engade que "hai uns días" coñeceu a intención de que tal documento fose debatido na reunión da CEG convocada para este luns. E apunta que, "ante tal eventualidade, a CEO enviou un escrito ao presidente da CEG mostrando a súa oposición a ese documento sobre a reforma dos estatutos, ao considerar que debe ser sometido a unha reflexión máis detida, profunda e participada coas organizacións provinciais e as sectoriais, ao obxecto de obter o maior consenso posible".

De feito, a xunta directiva da CEO xa rexeitara na súa reunión do día 25, o borrador inicial achegado polo secretario da CEG. "Ante a imposibilidade de asistir á reunión do comité executivo, comunicóuselle ao presidente da CEG o seu rexeitamento ao borrador de reforma estatutaria proposto", incide.

Por último, a confederación empresarial de Ourense entende que "atribuírlle publicamente unha posición que é falsa só pode responder a unha inaceptable estratexia de desestabilización intencionada e calculada co obxectivo de romper a posición común do resto de organizacións que en absoluto comparten a xestión e rumbo que os actuais xestores da patronal galega".

PERMANENTE DA CEP

Pola súa banda, a comisión permanente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) rexeitou este luns por unanimidade a proposta de modificación estatutaria da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) exposta por Antón Arias, elaborada "sen" o seu consenso.

"É falso que o borrador remitido desde a CEG a semana pasada sexafroito do consenso, xa que a confederación pontevedresa non deu a súa visto e prace en ningún momento nin realizou achegas", asegurou ante os integrantes da comisión permanente Jorge Cebreiros, presidente da CEP.

Segundo destaca esta confederación a través doutro comunicado, Cebreiros subliñou que "é absolutamente falso que o secretario xeral de Pontevedra participase na súa redacción, como se trasladou".

Entre as razóns que cimentaron a resolución unánime da comisión permanente, a nota destaca "a falta dunha adecuada representatividade da confederación, a drástica perda de peso das organizacións sectoriais, o total desacordo co modo de elección do presidente por medio dun sistema rotatorio, a non limitación das delegacións de voto e a falta de transparencia e claridade ao definir a incompatibilidade de cargos por parte tanto do presidente da CEG como do seu secretario xeral".

"A última reunión do Comité Executivo deixou en evidencia a absoluta falta de respecto que o señor Arias ten, tanto ás organizacións integradas como aos órganos de Goberno da CEG", critican os empresarios pontevedreses.

"ROZA A ILEGALIDADE"

"Roza a ilegalidade non convocar a xunta directiva para debater temas tan importantes como a ratificación dos nomeamentos ou sobre os estatutos coa presenza das sectoriais", engadiu Cebreiros.

Tamén foi unánime a decisión de esixir a Antón Arias a súadimisión como presidente dos empresarios galegos por esta "falta de transparencia"e por realizar declaracións "diametralmente opostas ao consenso do tecido empresarial pontevedrés, sobre as que se lle pediu reiteradamente que rectificase, sen que chegase a facelo en ningún momento nin en público, nin en privado" --refírese ás súas palabras sobre un referendo pactado en Cataluña--.

"A CEP aposta por unha CEG con futuro e representativa doempresariado galego", sinalou Cebreiros. "Xa trasladamos en reiteradas ocasións que non podemos consentir manifestacións que vaian en contra dos intereses das nosas empresas", incidiu.

En concreto, fixo alusión ás declaracións de Arias sobre unha subida salarial xeneral, a derrogación da reforma laboral e o seu posicionamento a favor de que leve a cabo un referendo sobre a independencia de Cataluña.

En relación a este último aspecto, a Confederación de Empresarios de Pontevedra volveu proclamar o seu "total respecto pola orde constitucional e por apoiar calquera medida que as institucións do Estado adopten para o restablecemento da legalidade".