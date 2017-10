Os concellos actúan pola súa conta para recuperar as zonas ardidas e evitar novas traxedias

Como recuperar as zonas queimadas na vaga de lumes deste outubro ou como actuar ante novos incendios. Foron os temas dos que se falou este luns no Concello de Ponteareas nun encontro entre veciños e veciñas, voluntarios, Comunidades de Montes, colectivos sociais e veciñais e afectados polos incendios. Unhas accións que xa se realizan noutros concellos, como o das Neves ou Nigrán, e que contrastan coa lentitude da Xunta en axudar.

Bosque totalmente calcinado en Ribarteme (As Neves), tras os devastadores lumes que arrasaron a zona e boa parte de Galicia en pleno outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

Neste encontro, Xosé Covelo, enxeñeiro forestal; Bárbara Álvarez e Sergio Quiroga, biólogos, explicaron as primeiras medidas que se deben adoptar para axudar ao solo a recuperarse. Restos de podas, esterco, as propias follas das árbores ou compost son algúns dos remedios que poden axudar a cicatrizar. Pola súa banda, Rosa Covelo, bióloga e coordinadora do voluntariado Voltea, trasladou aos participantes a necesidade de traballar coordinados contando cos voluntarios, particulares e colectivos.

No acto tamén tiveron voz os bombeiros e protección civil entre outros traballadores municipais. O público asistente tamén participou trasladando as súas inquedanzas, dúbidas, preguntas, críticas e suxestións.

Como ir vestido, que ferramentas domésticas empregar, prioridades á hora de afrontar os distintos puntos ou focos incendiados foron algunhas das nocións que introduciu o xefe dos bombeiros de Ponteareas, Roberto Castro.

O alcalde de Ponteareas insistíu na necesidade de formar á poboación para saber actuar en situacións de emerxencia. Establecer protocolos de actuación tanto na recuperación como nas situacións de alerta, iniciar medidas preventivas, boas prácticas e traballar de xeito conxunto foron os eixos centrais desta reunión.