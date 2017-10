Rexorde o Dépor

Ficha técnica:

As Palmas 1: Raúl Lizoain; Míchel Macedo, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Samper (Aquilani, 74’), Vicente Gómez; Vitolo, Jonathan Viera (Tana, 13’), Rémy e Calleri.

RC Deportivo 3: Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Celso Borges, Fede Valverde (Pedro Mosquera, 60’); Fede Cartabia (Edu Expósito, 82’), Bakkali (Fernando Navarro, 72’) e Lucas Pérez.

Goles: 1-0: Remy (minuto 6). 1-1: Celso Borges (36’). 1-2: Celso Borges (53’). 1-3: Lucas Pérez, de penalti (68’).

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño). Amarelas a Míchel Macedo (45+) nos canarios e a Juanfran (94’) nos coruñeses.

Incidencias: partido da 10ª xornada de Primeira División diputado no estadio Gran Canaria ante preto de 15.000 espectadores.

Celso Borges celebra un dos seus goles no estadio Gran Canaria. | Fonte: lfp.es

Por fin unha alegría en casa Dépor. No segundo asalto contra As Palmas, rival directo na loita pola salvación, reacción e remontada para acadar a primeira vitoria do curso a domicilio no debut en Liga do técnico Cristóbal Parralo. Malia a que se adiantaron os canarios cun tanto tempraneiro de Rémy, o Dépor non se veu abaixo e respondeu con dous goles coa testa de Celso Borges e un terceiro de penalti de Lucas Pérez para sentenciar o choque. Tres puntos imprescindíbeis para afastarse do descenso e mirar con optimismo o futuro inmediato. O sábado, en Riazor, visita do Atleti.

Tres trocos de Cristóbal con respecto ao último once de Pepe Mel: Pantilimon na portaría, Schär recuperou o seu sitio no centro da defensa e Bakkali no canto de Emre Çolak. Principiaron mellor os canarios, que tiveron dúas ocasións liderados por Jonathan Viera: na primeira, Macedo disparou ao lateral da rede, e na segunda, Rémy atopou portaría cun disparo raso que pasou por debaixo das pernas de Pantilimon e foi o 1-0. Pouco despois, Viera saiu mancado e o equipo local perdeu o seu referente en ataque.

Reaccionou axiña o Dépor, cun remate no minuto 16 de Bakkali tras acción individual que rexeitou Raúl Lizoain a córner. Dez máis tarde, pola outra banda, Fede Cartabia executou un tiro coa esquerda que se foi por pouco. As Palmas volveu asustar tras un córner e un despexe sen orientación de Pantilimon, cunha volea de Vicente Gómez que petou no traveseiro. Do posíbel 2-0 pasouse ao empate: apertura de Guilherme para Fede Cartabia, que centra para o remate coa testa de Celso Borges ao fondo da rede. 1-1 ao descanso.

Na segunda parte, o Dépor saiu convencido a polo partido, consciente da fraxilidade do rival tanto en defensa como na moral. Bakkali probou a Raúl Lizoain, que despexou a córner. E no lanzamento executado por Lucas Pérez, de novo Celso Borges superou o seu defensor no salto e marcou coa testa o 1-2. Cristóbal deu entrada a Pedro Mosquera por Fede Valverde, e o Dépor seguiu controlando o partido, ante un rival groggy, ata que pechou o partido cun penalti claro de Lemos sobre Fede Cartabia que converteu Lucas Pérez de tiro pegado ao pau esquerdo.

Bakkali e Celso Borges celebran un gol ante As Palmas. | Fonte: lfp.es

Faltaban aínda 20 minutos. Entraron Navarro e Edu Expósito, pero Calleri puido acurtar distancias tras superar a defensa e Pantilimon, pero o chute final foise ao lateral da rede. Lucas Pérez tentou sen éxito facer o cuarto, pero o Dépor apenas pasou apuros para manter o resultado. Os de Cristóbal Parralo suman agora 11 puntos, os mesmos que o Celta de Juan Carlos Unzué, con cinco de vantaxe sobre os postos de descenso que fixa As Palmas.