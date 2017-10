Unha avaría, posible causa dun incendio nunha empresa dedicada ao metal en Culleredo (A Coruña)

Un incendio nunha empresa dedicada ao metal situada na Rúa de San Fernando, no municipio coruñés de Culleredo, mobilizou na madrugada deste martes aos servizos de emerxencia. Unha avaría barállase como posible causa do lume.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume iniciouse na cabina de pintado e, segundo confirmaron os medios de extinción desprazados ao punto, arderon os motores da cabina e parte do interior da nave, pero non houbo feridos.

Foi un particular quen ás 4,30 horas deste martes chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que ardía a cabina de pintura dunha empresa. Ademais, asegurou que ningún dos traballadores necesitaba asistencia sanitaria porque se atopaban todos for a da nave. Non entanto, alertouse ao 061, que desprazou unha ambulancia ata o lugar por se fora necesaria.

Após recibir o aviso do particular, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) puxo en alerta aos Bombeiros de Arteixo e de Betanzos. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil da localidade. Así mesmo, informouse da situación ao persoal do Servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Sobre as 7,30 horas, os Bombeiros de Arteixo confirmaron a extinción do lume na súa totalidade. A pesar de que, descoñécense as causas da orixe do lume, unha avaría nun dos motores barállase como unha das causas máis probables, indican as mesmas fontes.