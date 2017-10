Pasan a disposición xudicial tres do seis detidos en Vigo por suposta descarga e venda ilegal de peixe

Tres do seis detidos nun operativo por suposta descarga e venda ilegal de peixe no porto pesqueiro de Vigo pasaron a disposición do Xulgado número 4 na mañá deste martes.

Entre o tres detidos que chegaron pasadas as 9,30 horas deste martes ás dependencias xudiciais atópanse dous policías portuarios e unha persoa relacionada coa Cooperativa de Armadores do Porto.

Os arrestados formarían parte dun armazón que operaba na terminal viguesa e estarían vinculados a actividades irregulares na descarga e venda de peixe.

Este operativo, coordinado polo xulgado de instrución número 4 de Vigo nunha investigación iniciada hai meses, despregouse na madrugada deste luns sen descartarse novas detencións.

DELITOS

Os detidos están a ser investigados polos supostos delitos de suborno, revelación de segredos e falsidade en documento oficial, todo iso por suposta venda ilegal de peixe, tanto no que respecta a especies non permitidas, como tamaños non autorizados.

Fontes xudiciais sinalaron que as pezas máis importantes no armazón son algúns xefes de servizo da Policía Portuaria, que realizan o seu traballo na lonxa de O Berbés. Estes traballadores son os encargados de controlar a descarga de pesca fresca (o que repercute no pago das taxas á Autoridade Portuaria) e de dar ordes aos demais policías que operan na lonxa, ademais de controlar a entrada e saída de persoas ao recinto portuario.

MODUS OPERANDI

Segundo as investigacións realizadas até agora, estes policías daban o 'chivatazo' aos armadores das posibles inspeccións practicadas polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a Xunta ou a propia Garda Civil.

Os armadores compensábanlles regalándolles caixas de peixe que logo eles vendían no mercado negro, "repartíndose pingües beneficios (o que no argot coñécese como 'chupa')", segundo explicaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Ademais, estes policías tamén organizan a repartición de espazos dentro da lonxa, para a colocación das caixas de peixe descargado dos barcos. Os axentes supostamente recibían tamén dádivas para beneficiar a certos armadores, na repartición de espazo na lonxa e en darlles unha mellor localización.