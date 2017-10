O exaccionista de control de Pastor presenta un recurso contra o FROB pola resolución de Popular

A Fundación Barrié da Maza, Conde de Fenosa, a que fose principal accionista de Banco Pastor no momento da súa compra por parte de Popular, presentou un recurso contencioso administrativo contra o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) pola resolución de Popular o pasado mes de xuño.

Banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, a Sección Quinta da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional rexistrou este recurso contra a resolución da Comisión Reitora do FROB por adoptar as medidas necesarias para executar a decisión da Xunta Única de Resolución (JUR) que puxo en marcha o dispositivo de resolución sobre Popular o pasado 7 de xuño.

A Fundación Pedro Barrié da Maza controlaba o 42,17% de Banco Pastor cando foi absorbido por Popular, de forma que pasou a ter naquel momento, en outubro de 2011, o 7,5% da entidade que agora é propiedade de Santander.

Esta fundación está presidida por quen fora expresidente de Banco Pastor e vicepresidente segundo de Popular até xuño deste ano, José María Arias Mosquera, que tamén recorreu pola súa conta a resolución de Popular.

Este recurso únese aos numerosos rexistrados nesta Sala nas últimas semanas polas sociedades Finexperta, Eurosigma, Financiere Tesalia e Irsen Capital (José Mompó Sánchez), así como por Natividade de Mingo Sanz, a socia do bufete de avogados Ruizdelgado Isabel Ruizdelgado Balsach, Jorge Galán Cánovas, María Teresa Vidal Tarencia, Juan Ignacio Sanz Iglesias, José Martín Sanclemente, Manuel Navarro e María Cristina Poulin Alberti.

Previamente, tamén o exconselleiro externo independente e exvocal do consello de administración de Popular José Ramón Estévez Porto e Manuel Alfonso Sánchez presentaron senllos recursos contra a resolución do FROB, segundo publicouse no Boletín Oficial do Estado (BOE).