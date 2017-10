As pernoctacións en aloxamentos non hoteleiras soben un 11,53% en setembro en Galicia con respecto a 2016

As pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleiros (apartamentos, cámpings, aloxamentos de turismo rural e albergues) sumaron 179.808 en setembro deste ano, o que supón un aumento do 11,53% con respecto ao mesmo mes de 2016, cando alcanzaron as 161.220.

O novo albergue da Fonsagrada acolleu desde a súa apertura a 750 peregrinos | Fonte: Europa Press

De acordo cos datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE), as pernoctacións en apartamentos turísticos situáronse nos 54.908 no mes de setembro, o que implica un aumento do 20,7%, cando se rexistraron 43.529.

Pola súa banda, as realizadas nos cámpings tamén aumentaron no noveno mes do ano con respecto ao anterior, ao alcanzar as 71.537 fronte ás 66.173 de 2016, un 7,5% máis. As pernoctacións en aloxamentos de turismo rural tamén experimentaron un repunte, ao pasar de 50.545 a 52.409, un 3,6% máis; mentres que os albergues experimentaron un lixeiro descenso, ao pasar de 973 a 954 este ano, unha baixada do 2%.

A subida que experimentan os aloxamentos extrahoteleiros no mes de setembro prodúcese despois de que agosto experimentasen un descenso do 1,34% con respecto ao oitavo mes do pasado ano, arrastrado pola baixada dos cámpings.

En canto aos aloxamentos de aloxamentos de turismo rural, a modalidade de casa rural contabilizou 34.999 pernoctacións cunha estancia media de 1,98 días e un grao de ocupación do 24,76% no mes de setembro, que subiu as fins de semana ao 34,55%.

Os prezos dos aloxamentos galegos de turismo rural, no seu conxunto, subiron un 1,11%, cunha media de 125,48 euros, e moi por baixo da media estatal que viu aumentada nun 3,6% os prezos nesta categoría.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, as pernoctacións superaron os 12,9 millóns en setembro, o que supón un 7,2% máis respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Desta forma, en setembro, as pernoctacións de residentes aumentaron un 9,1% e as de non residentes creceron un 6,1%. A estancia media situouse en 4,9 pernoctacións por viaxeiro.

As pernoctacións dos residentes superaron os 4,7 millóns en setembro, con máis de 1,3 millóns de viaxeiros; mentres que as dos procedentes da Unión Europea (excluída España) alcanzaron os 7,3 millóns, con máis de 1,13 millóns de viaxeiros. Do resto do mundo, rexistráronse 830.263 pernoctacións, con 192.216 viaxeiros.

Durante o primeiros nove meses de 2017 as pernoctacións incrementáronse un 6,2% respecto ao mesmo período do ano 2016.