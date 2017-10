A Axencia de Doazón chama a doar sangue para cubrir as 500 achegas diarias que necesitan os hospitais

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) chama aos cidadáns a doar sangue co obxectivo de cubrir as 500 achegas diarias que necesitan os hospitais galegos para atender as necesidades asistenciais.

Unidade Móbil Do CTG Para Doazón De Sangue En Galicia. | Fonte: Europa Press

Por iso, ADOS subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos nunha semana na que as reservas dos principais grupos sanguíneos --0+, 0-, A- e A+-- permanecen en nivel normal, segundo os datos difundidos este martes.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 6 de novembro, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Irixoa --campo da feira--, A Coruña --Praza Conchiñas e Praza de Vigo-- e Santiago --Área Central en Fontiñas--.

Tamén o luns desprazaranse unidades de ADOS ao municipio lucense de Foz --á beira do Consistorio-- e aos ourensáns do Irixo --Praza do Concello-- e San Cristovo de Cea --Praza Maior--.

Así mesmo, haberá unidades móbiles o luns nas localidades pontevedresas de Marín --xardíns da Alameda--, Tui --rúa Alcalde Casal-- e Bueu --xunto á antiga casa do mar--.