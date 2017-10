As reservas de auga seguen caendo dada a falta de choiva e os encoros galegos atópanse ao 43%

As reservas de auga seguen caendo en Galicia, do mesmo xeito que no resto de España, e actualmente os encoros que abastecen a esta comunidade atópanse case ao 43 por cento da súa capacidade.

Entrepeñas, Sacedón, encoros, pantanos, auga, encoro, pantano | Fonte: Europa Press

Con respecto á semana pasada, a baixada é de 29 hectómetros cúbicos, ou algo máis dun punto, segundo os datos que fixo públicos o Ministerio de Medio Ambiente.

En canto aos encoros da conca Miño-Sil, os de maior capacidade, actualmente contan con 1.203 hectómetros cúbicos de auga (15 menos que fai sete días) dos 3.030 que poden albergar.

En paralelo, nos de Galicia Costa, onde se estancan até 684 hectómetros cúbicos, a auga para na marca de 316. A semana pasada, a cifra era de 330.

Estas cantidades son inferiores ás rexistradas o ano pasado nestas mesmas datas, pois en Miño-Sil alcanzábanse os 1.530 hectómetros cúbicos e en Galicia Costa, os 359.

DATOS ESTATAIS

A nivel estatal, a diminución na última semana é de 145 hectómetros cúbicos, o que supón o 0,3 por cento da capacidade dos nosos encoros.

Por tanto, a reserva hidráulica española atópase ao 37,5 por cento e conta con 21.024 hectómetros cúbicos de auga.