A Garda Civil intensificará en novembro en Galicia o control sobre o estado dos pneumáticos

A Garda Civil de Tráfico intensificará en Galicia o control sobre os pneumáticos durante o mes de novembro. Respecto diso, informa de que o ano pasado un 2% dos coches implicados en accidentes --un total de 207 de 11.034 sinistros-- tíñanos en mal estado.

A Garda Civil intensifica o control sobre pneumáticos | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, subliña que "un dos factores crave e directamente relacionado coa seguridade viaria en canto ás condicións técnicas do vehículo en caso de choiva é o estado dos pneumáticos, que garanten a adherencia á calzada".

Tamén remarca que o seu mal estado estivo en Galicia presente "en 8 accidentes mortais e 43 con feridos graves en 2016". Por iso, insta os condutores a controlar que estean "en perfecto estado".

Na mesma liña, apunta que, co obxectivo de tratar de reducir a accidentalidade e as súas consecuencias, todas as unidades dependentes do Sector de Tráfico de Galicia realizarán unha campaña de vixilancia e control de pneumáticos os días 8 e 9 de novembro.

Con iso, buscarase "mellorar a seguridade viaria e reducir un dos factores que inciden na sinistralidade". Preténdese así mesmo, concienciar aos condutores "da importancia que teñen os pneumáticos, xa que son os encargados de asegurar a adherencia no empuxe, na freada e evitar o deslizamiento lateral do vehículo".