Investigado un condutor interceptado a 155 quilómetros por hora nun tramo limitado a 60 en Xermade (Lugo)

A Guardia Civil investiga a un condutor que foi interceptado cando circulaba nun turismo a 155 quilómetros por hora nun tramo limitado a 60 no termo municipal de Xermade (Lugo).

Segundo informou o Instituto Armado, ás 13,34 horas do pasado 27 de outubro un equipo de radar do Subsector de Tráfico de Lugo detectou no quilómetro 33,200 da estrada LU-540 (Viveiro-Cabreiros), ao seu paso polo municipio de Xermade, a un turismo que circulaba a 155 quilómetros por hora nun tramo de vía limitado a 60.

O equipo de radar, unha vez detectado o exceso de velocidade e que este podía ser constitutivo dun delito contra a seguridade viaria, pasou datos do vehículo infractor ás patrullas de servizo. Unha delas, do destacamento de Vilalba que regresaba á súa base, deu media volta e detivo a marcha do vehículo na localidade de Santaballa.

O condutor resultou ser un veciño de Viveiro (Lugo) de 43 anos de idade, que pasou á condición de investigado e confeccionáronse dilixencias por un suposto delito contra a seguridade viaria, remitidas ao Xulgado de Vilalba.