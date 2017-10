Juan Díaz Villoslada, o candidato que perdeu nas primarias do PSdeG fronte a Gonzalo Caballero, negou este martes que tentase "interferir" na composición da nova executiva socialista ou que reclamase "cotas" de integración.

Candidatos ás primarias do PSdeG: Juan Díaz Villoslada e Gonzalo Caballero | Fonte: Europa Press

Nun texto publicado nas súas redes sociais saíu así ao paso das declaracións, entre outros, do novo secretario de Organización do PSdeG, José Antonio Quiroga, quen atribuíu a falta de integración das persoas que apoiaron a Villoslada a que tentaron copar o 42 por cento dos postos, en consonancia co seu resultado nas primarias.

Fronte a iso, o deputado coruñés sostivo que "en ningún momento" nin el nin o seu equipo pretenderon formar parte da dirección. "Sempre entendín, e entendo, que (a executiva) debe ser da máxima confianza do secretario xeral", asegurou.

"O único polo que loitei lexitimamente foi por que se contase, non con cotas, senón cunha parte moi importante da militancia", proseguiu, en referencia a ese 42 por cento que votou ao seu favor no proceso interno celebrado o pasado día 8 e á posibilidade que formase parte ben do Comité Nacional ou ben do Comité Federal.

"TRABALLAR XUNTOS"

E, despois de apostilar que el non buscou situar "porcentaxes concretas" dos cargos dispoñibles (45 no órgano galego e sete no estatal), Juan Díaz Villoslada apelou a "todos" a "traballar xuntos baixo a nova dirección.

"Correspóndenos a todos, coa mesma ilusión, sen confrontación, traballar xuntos baixo a nova dirección para que o PSdeG sexa novamente unha alternativa política para un mellor e máis xusto goberno en Galicia", concluíu.