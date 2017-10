Constituído o grupo de traballo polas emerxencias en Galicia co obxectivo de comarcalizar os parques de bombeiros

Xunta, deputacións provinciais e Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) constituíron este martes o grupo de traballo polas emerxencias que, entre os seus obxectivos, ten a comarcalización dos parques de bombeiros e a homogeneización dos salarios.

Constituído o grupo de traballo polas emerxencias | Fonte: Europa Press

En declaracións previas á reunión, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que se trata de "seguir mellorando o sistema de emerxencias de Galicia", cuxas competencias residente nos concellos de 20.000 habitantes ou nas deputacións para aqueles municipios máis pequenos.

Na Xunta reside a capacidade de coordinación e a súa "implicación" orzamentaria é "moi importante", con ao redor do 60 por cento do gasto, recalcou o vicepresidente. "Imos seguir con este compromiso", asegurou Rueda, quen considerou que é o momento de que todas as administracións "mostren o seu compromiso" con esta materia.

Desta maneira, indicou que un dos obxectivos é "seguir ampliando" a cobertura dos bombeiros, respecto diso do que indicou que, para iso, é necesario "comarcalizar" os parques do sete cidades, "onde até agora non se actuou".

Isto suporía, engadiu, chegar a máis de 60 concellos onde, neste momento, non hai cobertura "razoable" na asistencia profesional de bombeiros. Ademais do sete parques das cidades, en total hai 30 en toda Galicia (fronte ao sete de 1999).

ORZAMENTOS CONSIGNADOS

Alfonso Rueda manifestou que a Xunta ten consignados 1,7 millóns de euros para achegar a parte que lle corresponde a este fin e que, se se aproban os orzamentos --como está previsto--, estarían dispoñibles desde o 1 de xaneiro. "Sen ser titular da competencia, seguiremos comprometéndonos presupuestariamente", defendeu.

Ademais da comarcalización do sete parques, a Xunta propón a "homogeneización" salarial dos bombeiros de todos os consorcios provinciais, a condición de que se defina antes a formulación que fixeron tres do catro deputacións (Lugo, A Coruña e Pontevedra) de cambiar o modelo de xestión.

Sobre este extremo, Rueda lembrou que hai un ano e medio que se abriu este debate e reiterou que a Xunta "non ten problema" mentres que se garanta "a estabilidade dos bombeiros" e que "non haxa maiores custos". "Por tanto, creo que é o momento en que as deputacións que expuxeron o cambio, materialíceno", agregou.

Así as cousas, remarcou os obxectivos de "comarcalizar o sete parques" de bombeiros, respecto diso do que confía no acordo das cidades e no compromiso das deputacións, e a homogeneización das retribucións dos bombeiros comarcais.

Na orde do día da reunión do grupo de traballo, ademais da súa constitución, recóllese acordar os temas sobre os que se vai a traballar, ademais de establecer o regulamento de funcionamento.