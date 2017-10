Os lumes dividen á oposición e fortalecen a Feijóo

Todos os grupos da oposición no Parlamento de Galicia queren que unha comisión de estudo analice de inmediato o ocorrido na vaga de incendios que afectou á comunidade a mediados de outubro e na que morreron catro acodes. Con todo, discrepan na estratexia, de forma que En Marea e PSOE formularon unha petición conxunta por separado do BNG, que tamén defenderá unha iniciativa no mesmo sentido no próximo pleno. Os primeiros acusan ao segundo de "electoralismo" e de presentar a súa iniciativa sen falala co resto e os nacionalistas din que "se equivocan de inimigo". E mentres, o inimigo común de todos, Feijóo, gañou un precioso tempo para que a oposición, coma sempre, se divida.

Xoaquín Fernández Leiceaga, Luís Villares e Ana Belén Pontón

En todo caso, o PPdeG rexeita as présas e, aínda que o seu portavoz, Pedro Puy, non se pechou en banda a que se chegue a activar un órgano deste tipo, si defendeu que "o razoable" é "escoitar primeiro" ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen comparecerá no pleno da próxima semana. Unha comparecencia que tanto para En Marea como para PSdeG e BNG "chega tarde".

De acordo coa vía que recolle o regulamento da Cámara sobre a creación de comisións especiais, socialistas e rupturistas someteron este martes a audiencia da Xunta de Portavoces a petición de que se cre xa unha comisión de estudo "técnica" sobre os incendios, na que comparezan expertos, e que permita extraer conclusións para evitar que se repita o ocorrido na última onda, na que morreron catro persoas e queimáronse 35.000 hectáreas.

O regulamento certifica no seu artigo 51 que a creación de comisións especiais poderaa acordar a Mesa do Parlamento por iniciativa propia, de dous grupos parlamentarios ou da quinta parte dos deputados, despois da audiencia da Xunta de Portavoces. O BNG, que avanzara a súa intención de pedir esta comisión e que defenderá no pleno unha proposición non de lei para iso, manifestou a súa "sorpresa" polo paso dado por PSdeG e En Marea.

A portavoz do BNG, Ana Pontón, mostrouse molesta e suxeriu que hai grupos na Cámara que "quizais se confunden de inimigo", unha cuestión que lamentou. "A pesar de que o BNG leva 15 días falando da necesidade de que haxa esta comisión, PSdeG e En Marea rexístrana sen falar connosco", afeou, mentres que os dous grupos interpelados din que é o Bloque o que "rompeu o consenso".

Lume no cemiterio en Nigrán, en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

E é que tanto o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, como o de En Marea, Luís Villares, incidiron en que é o BNG o que previamente "rompeu o consenso" ao presentar a súa proposición non de lei "unilateralmente" e "sen falar" con eles, a pesar de que inicialmente se mantiveron contactos para buscar puntos de acordo.

Leiceaga engadiu que o camiño elixido polo Bloque limítase a "propaganda" e é "unha vía morta" xa que, aínda que a súa iniciativa fose aprobada non se traduciría en "nada". Villares, pola súa banda, remarcou que o fin último será que se constitúa esta comisión de estudo, polo que apelou a deixar á marxe "protagonismos" e "partidismo", e avanzou que En Marea tamén apoiará a proposta nacionalista.

De feito, todos os grupos coinciden en que se o PP "non recapacita" e mantén o seu "veto" a unha comisión de estudo sobre a vaga de incendios, a vía que podería activarse é a da comisión de investigación.

