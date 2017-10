Xunta destinará 180 millóns a valorización, prevención e defensa de montes en 2018 e prioriza o Plan Forestal

A Consellería do Medio Rural destinará o próximo ano 200 millóns de euros ao sector forestal, dos que 180 irán destinados a valoración, prevención e defensa dos montes, o que significa un incremento dun seis millóns respecto ao presente exercicio.

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en comisión do Parlamento | Fonte: Europa Press

Así o reflicten as contas deste departamento autonómico de cara ao próximo ano que este martes presentou na Comisión de Orzamentos a conselleira, Ángeles Vázquez, que aproveitou a súa intervención para indicar que o novo Plan Forestal é a prioridade de Medio Rural.

Neste sentido, Vázquez lembrou que Galicia é unha "potencia forestal", a novena de Europa, que produce o 50% da madeira que se corta en España e onde "preto do 30% da poboación está vinculada a monte".

Por iso, o ámbito forestal é unha prioridade para a Xunta, dixo a conselleira, que lembrou que a día de hoxe están mobilizados oito millóns de euros para iniciar a execución de propostas nos distritos forestais de Galicia, encamiñadas a avances preventivos como infraestruturas forestais, puntos de auga, tratamentos silvícolas preventivos ou devasas.

Do mesmo xeito, a titular de Medio Rural lembrou que xa están a disposición de 422 propietarios forestais, desde setembro, 11,2 millóns de euros para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais e para accións silvícolas de prevención de cara á campaña de verán de 2018.

Ángeles Vázquez insistiu en que o orzamento da consellería para 2018 "aposta pola prevención e valorización", con ordes de axudas como a destinada a tratamentos silvícolas preventivos, con 4,1 millóns; para control e loita integrada fronte a pragas e enfermidades, con 4 millóns; para accións silvícolas, con 13 millóns; para reforestación, con 11 millóns; para investimentos en tecnoloxías forestais, con 6,4 millóns; e para a constitución de novas Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), con 500.000 euros.

Así mesmo, destacou os convenios de colaboración que se asinan cos concellos por valor de preto de 33 millóns de euros a desenvolver nos anos 2016, 2017 e 2018, e o financiamento dos GES, que se mantén na mesma liña de cara ao próximo ano.

PLAN FORESTAL

A planificación e ordenación do monte será, dixo a conselleira, outro dos obxectivos deste departamento para o próximo ano. Neste sentido, comprometeu aínda "máis intensidade" na revisión do Plan Forestal, que se porá en exposición pública "con carácter inminente" e para o que pediu a "colaboración" de todos os partidos. "É a maior prioridade da consellería", dixo.

Como novidade, a Xunta porá ademais a disposición dos propietarios 4 millóns de euros para a realización de instrumentos de ordenación e xestión forestal en dúas anualidades, así como outros 500.000 euros para que as comunidades de montes veciñais clarifiquen os seus lindes.

UN 4% MÁIS DE ORZAMENTO

Para o próximo ano, a Consellería do Medio Rural contará con preto de 500 millóns de euros, uns "orzamentos expansivos" que soben un 4% con respecto aos de 2017, un 7% respecto de 2016 e un 11% máis que no 2015.

No ámbito agroalimentario, ademais de aludir ás axudas de modernización (que crecen un 30%), Vázquez asegurou que 2017 foi o ano "do despegamento" do sector lácteo, que aumentou "en produción e en prezo" e atraeu a atención de empresas de fóra de Galicia. Por iso, a Xunta continuará a súa aposta por este sector o próximo ano.

Finalmente, entre outras cuestións, Ángeles Vázquez incidiu na necesidade de "reducir o abandono de terras" en Galicia para "polas a producir" a través do plan de mobilización de terras, que continuará en 2018.

CRÍTICAS AO "CONTINUÍSMO" E AO MODELO RURAL

Durante as quendas de réplica, os grupos da oposición centraron as súas críticas ás contas de Medio Rural no "continuísmo" do seu enfoque e do modelo rural polo que aposta a Xunta, así como no grao de execución final das partidas orzadas, que ven "insuficiente".

Neste sentido, o deputado do BNG Xosé Luís Rivas afeou á representante autonómica que presente unhas contas sobre "un rural inexistente" nun país "sometido a un monocultivo intensivo" triplo: o do eucalipto, o do lácteo e o do abandono, asegurou.

"No orzamento non vemos nada serio para ordenar o territorio", dixo Rivas, que destacou a "ocupación de masas forestais por cultivos degradantes", como o eucalipto, e a consecuente "ameaza do lume", eixos centrais de preocupación.

Así, e após criticar tamén o "abandono" ao que está sometido o medio rural galego, o deputado do BNG apostou por "un monte xestionado socialmente" para implicar á poboación "na defensa contra o lume". "Excepto catro pirados pirómanos que lles dá por darlle ao chisqueiro, o resto da xente, se se ve reflectida no monte, se forma parte del, impide que haxa lumes", resumiu.

Do mesmo xeito que o deputado do BNG, o socialista José Antonio Quiroga tamén se referiu na súa intervención á "falta de execución orzamentaria" das partidas de Medio Rural, polo que puxo en dúbida a aposta da Xunta neste ámbito.

"A intención, non o negamos, é importante, pero aínda máis importantes que as intencións son as realidades, son a aplicación das políticas que corresponden ao Goberno", dixo o socialista, para quen o "nivel de execución do gasto é a proba do algodón que reflicte a realidade".

Neste sentido, dixo que o nivel de execución dalgunhas partidas, como a de accións preventivas e infraestruturas, é "pésimo". "Ante esa realidade xa comprobada , rebátese o compromiso dos orzamentos", resumiu.

Quiroga referiuse tamén á vaga de incendios para afirmar que estes lumes, "independentemente dos incendiarios, que os hai, tamén son unha responsabilidade política que ten que ver coa xestión do orzamento". "Non é unha xestión adecuada de medidas que son boas e nun Goberno espérase unha coherencia entre o que propón e non que fai", criticou.

ABANDONO DO RURAL

A deputada de En Marea Paula Quinteiro, pola súa banda, incidiu no "abandono" progresivo do rural en Galicia para criticar que a Xunta aposte neste ámbito por "uns orzamentos continuistas" que "repiten" políticas que "non están a funcionar".

"Necesítase un rural máis competitivo e máis vivo e estes orzamentos non van servir para conseguir estes obxectivos", dixo Quinteiro, que cualificou de "ridícula" a partida de 87.000 euros para o Banco de Terras, cando a Xunta "gastou 77.000 euros nun día para propaganda da súa xestión dos lumes".

En canto aos incendios forestais, a deputada de En Marea criticou que a Xunta "segue apostando polo mesmo modelo erróneo" e que fomenta a "fragmentación do servizo de extinción". "Necesitamos un cambio de modelo por completo", resumiu.

Pola contra, o deputado popular José González Vázquez acusou á oposición de realizar unha "basta manipulación" da execución orzamentaria do ano pasado e da análise das contas de Medio Rural, que cualificou de "expansivas".

A consellería, lembrou, contará con 266 euros máis con respecto ao ano anterior e con "case 1.000 millóns máis que fai tres anos" e realiza unha aposta por un "rural multifuncional", con empresas non agrarias ou agricultura ecolóxica, entre outras cuestións.