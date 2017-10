(AM) Libres aínda que investigados por suborno e falsidade 3 dos detidos en Vigo por descarga ilegal de peixe

Tres dos detidos no marco da operación 'Govi', por suposta descarga e venda ilegal de peixe no porto pesqueiro de Vigo, quedaron en liberdade aínda que investigados polos delitos de suborno, revelación de segredos e falsidade documental. Ao longo da instrución concretarase tamén se puido haber outros delitos, como pertenza a grupo criminal.

Así o confirmou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), despois de que os detidos, dous policías portuarios e un traballador da Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (Arvi), pasasen na mañá deste martes a disposición do Xulgado de Instrución número catro de Vigo.

Deles --os outros tres detidos no operativo deste luns xa quedaron en liberdade en sede da Guardia Civil--, dous acolléronse ao seu dereito a non declarar, mentres que si declarou un policía portuario. Todos eles deben comparecer o primeiro luns de cada mes no xulgado para asinar 'apud acta'.

O avogado do traballador de Arvi manifestou que non declarou por non saber "realmente" de que se lle investiga ao descoñecer o contido da causa, xa que se mantivo o segredo de sumario --que consta dun total de tres tomos-- até leste mesmo martes.

En todo caso, o letrado asegurou que o seu cliente "ten claro que non ten ningún tipo de responsabilidade", porque "non cometeu ningún tipo de irregularidade".

OPERACIÓN 'GOVI'

A investigación que derivou na operación 'Govi' da Guardia Civil, arrincou o pasado mes de maio, cando o Seprona detectou no peirao do Berbés unha serie de irregularidades no control das descargas, tanto nas cotas como nos tamaños das especies capturadas en barcos da frota de pesca de altura e de grandes peces.

Supostamente estas actividades estaban directa ou indirectamente consentidas ou propiciadas por membros da policía portuaria que, facendo abandono de funcións, permitían a descarga e comercialización de peixe fresco irregular. Ademais, avisaban con antelación das inspeccións do Ministerio de Pesca, a Xunta e a Garda Civil, a cambio de remuneracións en especie.

O operativo, que se desencadeou este luns e segue aberto, derivou na detención de seis acodes, catro compoñentes da policía portuaria e dúas persoas relacionadas coa descarga do pescado --tres delas en liberdade en sede policial e as outras tres após comparecer no xulgado--. Ademais, incautáronse 300 quilos de peixe ilegal.