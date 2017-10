O exalcalde de Vigo polo PP Manuel Pérez negou "rotundamente" acosar ou facer insinuacións sexuais a unha traballadora cando exercía como inspector de traballo, no xuízo que se celebrou contra el este martes, acusado dun suposto delito de abuso por parte de funcionario, na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede na cidade olívica.

Xuízo contra o exalcalde Manuel Pérez en Vigo | Fonte: Europa Press

Na súa declaración, o exregidor recoñeceu que, durante unha inspección na panadaría na que traballaba esta muller, sospeitou que estaba a traballar de forma fraudulenta (aseguraba que o traballo era ocasional e que estaba en período de probas), polo que solicitou á empresa que presentase diversa documentación na sede da Inspección de Traballo días máis tarde.

Mentres que o Ministerio Fiscal sostén que Pérez pediu que fose expresamente esa empregada a que se reunise con el, "porque lle gustaron os seus ollos", o acusado negou ese extremo, e engadiu que "a práctica habitual" é que sexan os propios empresarios ou as súas xestorías os que acudan a presentar a documentación.

Do mesmo xeito, negou tajantemente que, tal e como sostén a Fiscalía e a propia denunciante, tivese un comportamento inadecuado coa traballadora cando esta acudiu ao seu despacho, que lle pediu o seu teléfono, feito insinuacións ou que lle realizou tocamentos ou tentado bicala.

Segundo Manuel Pérez, a muller recoñeceu que non estaba contratada nin asegurada na panadaría e que simultaneaba o cobro do soldo co da prestación por desemprego. "Díxenlle que iso era unha infracción grave e pediume que non lle quitase o paro porque era o pan das súas fillas", apuntou o exregidor.

A partir de aí, após producirse a denuncia dos supostos abusos (interposta pola parella dela, sen o seu coñecemento), o entón inspector de traballo apartouse do expediente incoado á empresa. Segundo ha justificado, interpretou que debía facelo ao estar pendente de resolución unha denuncia penal.

DENUNCIANTE

Pola súa banda, a traballadora denunciante mantivo no xuízo que acudiu á Inspección de Traballo a entregar unha documentación requirida por Manuel Pérez após a visita realizada á panadaría días antes, e asegurou que foi ela persoalmente porque así llo indicou o seu xefe (por petición do acusado), quen lle pediu que fose "amable co inspector" .

Segundo relatou ante o tribunal, no encontro co acusado este interesouse pola súa situación laboral, e aseguroulle "que non gañaba nada" sancionándoa, á vez que lle insinuou que, para pasar por alto a súa situación irregular na empresa, "esperaba algo a cambio".

A muller sinalou que, nun momento dado, Manuel Pérez agarrouna polos brazos, bicouna na boca, tocoulle as nádegas e tentou tocarlle o peito, e que, antes de que ela marchásese "chorando e moi nerviosa", advertiulle de que non o denunciase.

Así mesmo, a traballadora recoñeceu que a súa parella denunciou os feitos en comisaría sen o seu consentimento, xa que ela era partidaria de non facelo por temor a que ese incidente lle puidese ocasionar problemas na súa vida laboral.

Do mesmo xeito, a muller incidiu en que o seu xefe lle pediu retirar a denuncia porque o inspector era unha persoa "con moito poder" e podería prexudicala a ela e á empresa. Segundo o seu testemuño, o xefe chegou a ofrecerlle 6.000 euros para que retirase dita denuncia, que ela rexeitou.

O responsable da empresa negou presionar á traballadora, e ha justificado que fose ela a que acudiu á cita co inspector, porque llo pediu como "un favor", ao estar el ocupado (a pesar de que foi el mesmo quen levou á súa empregada até a sede da Inspección de Traballo).

INFORMES FINAIS

Na exposición do seu informe final, a Fiscal mantivo as súas conclusións e a súa petición de pena (un ano e medio de prisión e inhabilitación por 7 anos), ao dar crédito á declaración da muller. Segundo sinalou, o testemuño da traballadora ten máis credibilidade ao non haber inimizade previa nin posterior, e ao constatarse que, lonxe de obter un beneficio pola denuncia, a muller resultou prexudicada: deixou de traballar nesa panadaría, tivo que irse a Barcelona, foi sancionada e tivo que devolver o que cobrara de paro fraudulentamente.

A representante do ministerio público tamén apuntou que, durante a entrevista entre Manuel Pérez e a traballadora, "consumáronse" as pretensións sexuais do acusado, que chegou a tocar as nádegas e a bicar á muller. Tamén considerou acreditado que o xefe da panadaría "asegurouse" de que fose ela, e non outra persoa, a atoparse co inspector, e que logo tentou disuadila para que retirase a denuncia.

Pola súa banda, a defensa de Manuel Pérez negou a existencia de delito e pediu unha sentenza absolutoria, ao considerar probado que foi a traballadora a que acudiu á cita coa intención de "influír no inspector" para que non a sancionasen pola súa conduta.

Segundo sostivo o letrado, ao ver que a súa pretensión fracasou, a muller urdió "un relato falso e calumnioso" sobre acoso sexual, para presionar a Manuel Pérez, nun "exercicio de fabulación". "A conduta denunciada non é conciliable coa traxectoria inmaculada do acusado", engadiu a defensa, e aludiu á "brillante e destacada folla de servizos" de Pérez como funcionario e como cargo público.

Finalmente, após proclamar que a traballadora "é unha mentireira e unha defraudadora", incidiu en que o seu testemuño é "insólito e extravagante". "Resulta inconcibible que ninguén ouvise nada, nun edificio público, con paredes e portas delgadas, onde non hai privacidade, e con constante trasfega de persoas", concluíu.