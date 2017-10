A Xunta pide a colaboración dos alcaldes ourensáns para tramitar as axudas pola vaga de incendios

A Delegación Territorial da Xunta solicitou este martes aos alcaldes de 50 municipios ourensáns, máis da metade dos que ten a provincia, que actúen como intermediarios na tramitación das axudas ás persoas afectadas pola vaga de incendios forestais dos días 14 e 15 de outubro.

Así o confirmou a delegada territorial, Marisol Díaz Mouteira, momentos antes de reunirse con medio centenar de alcaldes para explicarlles que tipo de axudas puxéronse en marcha desde o Executivo galego, así como os prazos e requisitos.

Díaz Mouteira insistiu en que os concellos non serán os responsables de tramitar estas axudas, senón que a petición correrá a cargo dos propios particulares "mediante presentación telemática".

Con todo confirmou que tanto os concellos como a propia delegación territorial ofrecerán colaboración para informar aos afectados e orientarlles na tramitación destas axudas.

Tamén explicou que se puxo a disposición dos afectados o número de teléfono 900 84 51 00 para que poidan resolver as súas dúbidas. A liña estará en funcionamento entre as 8,00 e as 22,00 horas.

A representante da Xunta en Ourense lembrou que os afectados poderán solicitar "desde hoxe" as axudas aprobadas polo Executivo galego para reparar os danos sufridos polo lume.

As axudas poderán solicitalas quen visen afectadas as súas vivendas (primeira ou segunda residencia), anexos (como adegas, hórreos, almacéns), explotacións gandeiras (animais e forraxe) ou terreos afectados polas chamas.

No caso das vivendas o prazo de solicitude será de tres meses "a partir de hoxe", segundo Díaz Mouteira. No resto de casos a petición de axuda reducirase a un mes.

A delegada confirmou que a pesar de que o prazo de resolución inicial é de cinco meses darase resposta "segundo vaian chegando as solicitudes".

Tamén destacou que "existe a posibilidade de ampliar o crédito" no caso de que o once millóns estimados inicialmente pola Xunta non sexan suficientes para cubrir a demanda.

SEN VALORACIÓN DE DANOS NA PROVINCIA

Por parte da Delegación Territorial da Xunta descartouse dar unha valoración de danos na provincia, a pesar de que a pasada semana Díaz Mouteira visitou diversos concellos para coñecer de primeira man as zonas afectadas.

A delegada explicou que "se está perimetrando a área afectada" para ter os datos definitivos da superficie afectada pola vaga de incendios.

A ORDE DE AXUDAS

A orde de Axudas publicada pola Xunta coordina as accións de diversos departamentos. Así, Medio Rural destina sete millóns para accións de consolidación de chans e restauración de zonas queimadas, mentres que Medio Ambiente adoptará medidas por 1,1 millóns para rexeneración e consolidación dos chans danados nos parques naturais.

Pola súa banda, Economía destinará ao redor dun millón de euros para levar a cabo un programa de recuperación e continuidade dos negocios afectados polas chamas. Infraestruturas investirá máis de 700.000 euros en reparacións de diversas estradas.

Tamén percibirán axudas os concellos afectados, aínda que Díaz Mouteira confirmou que "non houbo danos nos servizos municipais" en Ourense.