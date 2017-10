Mar sobe fondos a obras portuarias e incorporar mozos, quita partida de despezamento e facilita fusionar confrarías

O orzamento da Consellería do Mar incrementa en 2018 nun 46% o destinado a infraestruturas portuarias até 10 millóns de euros; haberá un 55% máis a transformación e comercialización (23 millóns) e ten unha alza do 50% para incorporar mozos (con 435.000 euros para formación de menores de 30 anos e 300.000 euros para compra de embarcacións).

A conselleira Rosa Quintana presenta os orzamentos de Mar. | Fonte: Europa Press

Estas son algunhas das principais subidas nun orzamento global de 155,4 millóns de euros, o que supón un avance do 7,4% sobre o orzamento final de 2017. Estas contas inclúen a novidade respecto de pasados exercicios da eliminación da partida para o despezamento de buques.

Diso informou este martes a conselleira do Mar, Rosa Quintana, en comisión parlamentaria, onde explicou que os orzamentos do seu departamento baséanse en catro eixos: competitividade, evolución da frota e o emprego, mellora da produción e a economía azul.

Na súa exposición, Quintana referiuse aos "datos positivos" no sector: gana 1.330 afiliados desde xaneiro de 2016, aumenta cotas nun 60% desde 2012 e consegue o seu mellor cifra en facturación de peixe e marisco "nos últimos 20 anos", con 491 millóns.

Unha das cuestións que recolle a lei de acompañamento do proxecto de orzamentos para 2018 é unha medida para facilitar a fusión de confrarías, coa que se busca "eliminar obstáculos" a través dunha "maior axilidade". Aquí inclúese a posibilidade de que non se extingan concesións en caso de integración de entidades.

Ademais, modifícanse os plans de xestión e introdúcense plans zonais que substitúen aos experimentais, coa intención de ir "máis aló" no seu alcance.

INCREMENTO XENERALIZADO

A subida do 46% en infraestruturas portuarias forma parte da alza do 34% no orzamento de Portos de Galicia, que pasa de 20 a 27 millóns.

No tocante a esta cuestión, haberá 5,3 millóns para dotar de máis pantaláns á frota de Arousa e 1,4 millóns para o acondicionamento do bordo portuario de Porto do Son.

Outros fondos que se elevan son os de procura e consolidación de mercados (+37%), conservación da produción (+18%) e investigación (+7%). Para acuicultura serán 18 millóns, aos que se suman 1,3 millóns para compensar e manter rendas por paralizacións forzosas debido a causas naturais.

Todo iso nunhas contas cunha alza do 14% nas transferencias ao sector fronte a 2017 e dun 4,7% no caso dos investimentos directos. En cambio, asegura que o gasto corrente e de persoal crece en menor medida que a subida xeral.

GARDACOSTAS, INTECMAR E CETMAR

Na súa intervención, Quintana apuntou que os orzamentos "blindan" as achegas para o Servizo de Gardacostas, o Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño (Intecmar) e o Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

Para Gardacostas inclúese un aumento de 1,9 millóns en 2018 (destínase en total 13,7 millóns) para a mellora e compra de embarcacións. No caso do Intecmar a subida é do 20% e ascende a 3,3 millóns, cunha maior partida destinada a equipos de laboratorio para analíticas en materia de seguridade alimentaria. E Cetmar terá 3,6 millóns.

DENUNCIAS DA OPOSICIÓN

En cambio, todos os grupos da oposición cargaron contra as contas deste departamento, nas que Montse Prado (BNG) ve "moita literatura" que "non se traslada ás partidas orzamentarias".

Especial fincapé fixo Prado en que a "escandalosa" baixa execución dalgúns programas de Mar, como só o 3,19% que leva en infraestruturas pesqueiras a finais de setembro ou o 7,38% para mellorar a competitividade.

Tamén censura a deputada nacionalista a "aposta clara pola acuicultura", cunha cantidade de diñeiro "indecente" que di está por encima dos 35 millóns entre todas as partidas. Ademais, avanzou que o seu grupo presentará unha emenda para que haxa un plan específico de bancos de libre marisqueo, en especial para a ría de Arousa.

A continuación, Loli Toja (PSdeG) tamén censurou o "baixo" investimento na pesca, mentres Mar realiza un apoio "importante" á acuicultura.

Unha subida en acuicultura que a socialista contrastou. segundo reprocha, coas baixadas en: saúde e seguridade, axuda inicial a mozos pescadores e investigación en colaboración con universidades.

Así mesmo, Toja criticou que só se reserven 90.000 euros dun orzamento de Mar de 155 millóns á loita contra o cambio climático, mentres as especies "van cambiando" debido ao aumento da temperatura das augas.

A seguinte en intervir pola oposición foi Carmen Santos (En Marea), quen puxo o foco sobre os traballadores "desesperados" ante os peches á actividade por culpa das toxinas.

Respecto diso, a deputada de En Marea acusou á Xunta de que a súa forma de xestionar o diñeiro "é irresponsable", ao estar "instalados na macroeconomía", pero non "dedicar uns millóns de euros a rescatar a familias", no canto de facelo con "bancos e autoestradas".

Finalmente, Santos pediu á Xunta a que faga público o consello de administración do Intecmar para "afastar calquera tipo de dúbida se non hai nada que ocultar".

Carlos López Crespo (PPdeG) deu o seu "parabén" á Consellería do Mar por estes orzamentos e por "estar en contacto permanente con todo o sector", á vez que valorou os resultados de produción do sector dos últimos anos.

RÉPLICA DE QUINTANA

Na súa quenda de réplica, a conselleira do Mar ha justificado a baixa execución dalgúns programas porque a "inmensa maioría" das ordes de axudas resólvense a finais de ano, ademais de que hai varias plurianuais.

Xunto a isto, Quintana defendeu o labor do Intecmar, un "centro de referencia a nivel mundial e nacional", mentres sostén que a aparición de toxinas é un proceso natural que "vén relacionado ultimamente cun incremento de produtividade nas rías".

Finalmente, a conselleira negou os "mantras" da oposición da súa aposta pola piscicultura, cando a "realidade é ben distinta". Así, expuxo que no últimos cinco anos cambiáronse de titularidade de máis de 500 bateas, pero "ningunha foi para unha multinacional".