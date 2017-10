O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, remarcou que a institución prestou a súa colaboración desde "hai bastantes meses" ao xogado e á Guardia Civil na operación 'Govi', un operativo por suposta descarga e venda ilegal de peixe no porto pesqueiro vigués.

Enrique López Veiga. | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios este martes, após descartar entrar en detalles sobre o procedemento xudicial, incidiu en que hai que asegurar "que as cousas se fan ben e facilitar a acción da Xustiza e a Policía", e en relación con iso apuntou que ve "o vaso medio cheo", porque "se unha irregularidade detéctase, actúase", e con esta operación demóstrase que "a Xustiza funciona".

Non entanto, trasladou o seu respecto á presunción de inocencia e a "as persoas que o están pasando mal", e remarcou que en todo caso "as responsabilidades son individuais", polo que chamou a "non descualificar" tanto ao colectivo de armadores como ao de policías portuarios por "uns poucos implicados".

Así, lembrou que no Porto de Vigo hai 89 policías que son "honestos, bos profesionais e boas persoas", e insistiu en que "uns implicados non fan sospeitoso ao colectivo". Ademais, defendeu que a lonxa viguesa "funciona ben" e aínda que este caso "é serio", eran coñecedores de "que estaba aí".

En canto á actuación da Autoridade Portuaria, recoñeceu que non poden "vixiar todo, porque é imposible" e "non hai persoal" para poder facelo, pero subliñou que "cada un coñece cales son as normas, e cando se colle a un, paga con todas as consecuencias". Finalmente, trasladou a súa "satisfacción polo deber cumprido: Cooperar".

OPERACIÓN 'GOVI'

A investigación que derivou na operación 'Govi' da Guardia Civil, arrincou o pasado mes de maio, cando o Seprona detectou no peirao do Berbés unha serie de irregularidades no control das descargas, tanto nas cotas como nos tamaños das especies capturadas en barcos da frota de pesca de altura e de grandes peces.

Supostamente estas actividades estaban directa ou indirectamente consentidas ou propiciadas por membros da policía portuaria que, facendo abandono de funcións, permitían a descarga e comercialización de peixe fresco irregular. Ademais, avisaban con antelación das inspeccións do Ministerio de Pesca, a Xunta e a Guardia Civil, a cambio de remuneracións en especie.

O operativo, que se desencadeou este luns e segue aberto, derivou na detención de seis acodes --catro compoñentes da policía portuaria e dúas persoas relacionadas coa descarga do peixe--, e no comiso de 300 quilos de peixe ilegal. Dos detidos, tres quedaron en liberdade en sede policial e os outros tres após comparecer este martes no xulgado.