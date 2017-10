Detido en Logroño un home por estafa e usurpación de identidades nunha investigación da Guardia Civil da Coruña

Axentes da Guardia Civil da Coruña, en colaboración co equipo de Policía Xudicial da Rioxa, lograron a detención en Logroño dun home, de iniciais C.S.P. e residente nesta comunidade autónoma, como presunto autor dun delito continuado de estafa e outro de usurpación de estado civil.

Detido por usurpación de identidades en investigación Garda Civil A Coruña. | Fonte: Europa Press

Segundo informa a Benemérita, a súa detención foi posible no marco da 'Operación Picaza' do Equipo de Investigación Tecnolóxica (EDITE) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da Coruña iniciada no mes de marzo.

Os feitos iniciáronse por mor dunha denuncia interposta por un cidadán, quen descubriu que utilizaran a súa identidade para crear unha conta nun portal de apostas online.

PLATAFORMA DE TRABALLO

Na investigación, comprobouse que o detido utilizou unha plataforma de traballo virtual para ofertar un posto de traballo dunha empresa farmacéutica asturiana que xa non existía e que alugou unha oficina en Zaragoza para realizar as entrevistas de traballo, podéndose desvincular da localidade onde residía.

Entre os documentos que solicitaba o rioxano para as supostas entrevistas de traballo, estaban as fotocopias do DNI dos aspirantes, de onde sacaba os datos necesarios e cos que puido crear até 114 identidades distintas para o portal online.

Desta maneira, entre os beneficios polos bonos que lle regalaba a empresa de xogos por darse de alta como novo cliente e as ganancias xeradas das apostas, puido lucrarse con 114.000 euros.