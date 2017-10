Toda a oposición quere unha comisión parlamentaria de estudo que analice o ocorrido na vaga de incendios de mediados de outubro, aínda que diverxen na estratexia. Así, En Marea e PSdeG formularon unha petición conxunta para crear este órgano e o BNG defenderá unha iniciativa propia no mesmo sentido. O PPdeG sostén que "o razoable" é "escoitar primeiro" ao presidente, Alberto Núñez Feijóo, e despois analizar, se corresponde, outras propostas.

Xunta de portavoces este martes | Fonte: Europa Press

E é que Núñez Feijóo, tal e como el mesmo anunciou o pasado xoves, comparecerá a semana próxima na Cámara galega para abordar o ocorrido durante a vaga de incendios que afectou a Galicia. Farao nun pleno protagonizado polos lumes, posto que gran parte da orde do día compono iniciativas vinculadas á vaga de incendios, na que se queimaron 35.500 hectáreas e morreron catro acodes.

Á espera dunha comparecencia que, para toda a oposición "chega tarde", PSdeG e En Marea moveron ficha leste mesmo martes e, de acordo coa vía que recolle o regulamento da Cámara sobre a creación de comisións especiais, someteron a audiencia da Xunta de Portavoces a petición de que se cre xa unha comisión de estudo "técnica" sobre os incendios.

O regulamento certifica no seu artigo 51 que a creación de comisións especiais poderaa acordar a Mesa do Parlamento por iniciativa propia, de dous grupos parlamentarios ou da quinta parte dos deputados, despois da audiencia da Xunta de Portavoces. Neste caso, os dous grupos impulsores (socialistas e rupturistas) denunciaron, após expor a súa petición, o "veto" do PP.

Non en balde, unha autorización da Mesa, permitise activar de inmediato esta comisión á que, en todo caso, non renuncian. Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu que, até o momento, os grupos insistían en que comparecese Feijóo e esgrimiu que os populares pospoñen "calquera análise" dunha cuestión "ulterior" até ver "que explica" Feijóo e cales son "as súas conclusións".

"Parécenos estraño que, despois de insistir na súa comparecencia, expóñase agora outra petición. O razoable é escoitar primeiro ao presidente e despois será o momento de expor outras cuestións", defendeu.

"SORPRESA" DO BNG

Pola súa banda, o BNG, que avanzara a súa intención de pedir esta comisión de estudo e que defenderá no pleno unha proposición non de lei para iso, manifestou a súa "sorpresa" polo paso dado por PSdeG e En Marea.

A portavoz do BNG, Ana Pontón, mostrouse molesta e suxeriu que hai grupos na Cámara que "quizais se confunden de inimigo", unha cuestión que lamentou. "A pesar de que o BNG leva 15 días falando da necesidade de que haxa esta comisión, PSdeG e En Marea rexístrana sen falar connosco", afeou.

"Non é lóxico que se faga un 'copy paste' e non se fale connosco", lamentou, á vez que recoñeceu que, aínda que cada forza ten "o seu espazo e referencias", hai cuestións nas que sería preciso favorecer o diálogo.

Neste sentido, e aínda que apelou a "dar tempo" á nova dirección do PSdeG para ver que políticas implementan, advertiu que, "se a carta de presentación" de Gonzalo Caballero como líder dos socialistas galegos é a que se puido ver este martes, non lle parece "de recibo".

"XOGAR POR LIBRE"

Con todo, tanto En Marea como PSOE apuntan a que é o BNG o que vai "por libre". E é que tanto o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, como o de En Marea, Luís Villares, incidiron en que foi o BNG o que previamente "rompeu o consenso" ao presentar a súa proposición non de lei "unilateralmente" e "sen falar" con eles, a pesar de que inicialmente se mantiveron contactos entre o tres grupos para buscar puntos de acordo.

Leiceaga suxeriu que o Bloque tentou "xogar por libre" ao rexistrar de forma "unilateral" unha proposición non de lei e advertiu de que "se equivoca" posto que, ademais, este paso non se corresponde "co procedemento previsto" no regulamento da Cámara. "Só serve para facer propaganda", asegurou, convencido de que constitúe "unha vía morta", posto que, aínda que se aprobase, non se traduciría "en nada".

Villares, pola súa banda, remarcou que o fin último será que se constitúa esta comisión de estudo, polo que apelou a deixar á marxe "protagonismos" e "partidismo" en aras da "política con maiúsculas", e avanzou que En Marea tamén apoiará a proposta nacionalista.

"A reputación de Feijóo como bo xestor queimouse nos incendios. Galicia xa non confía nel e necesita bos profesionais que poñan solucións sobre a mesa", defendeu.

SEN DESCARTAR A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

A continuación, o portavoz de En Marea resituou o foco nos populares, aos que pediu que "non volvan chegar tarde" como, a xuízo de toda a oposición, fixeron coa comparecencia de Feijóo. "Dixéronnos que eles non vían a comisión de estudo e que, se seica, máis adiante", indicou, á vez que Leiceaga instou tamén a "recapacitar" ao PP.

Se non o fai, socialistas e rupturistas insistirán e non pechan a porta ao impulso dunha comisión de investigación --aínda que inicialmente todos os grupos da oposición prefiren a fórmula de estudo, un órgano de carácter "técnico" e coa comparecencia de expertos--. Unha porta que tampouco pechou o BNG.

"Non pechamos a porta á posibilidade de constituír unha comisión de investigación se o PP non acepta a de estudo, un instrumento similar á que xa traballou após a vaga de incendios de 2006 e que foi eficaz", defendeu Pontón. Tamén Leiceaga esgrimiu que as conclusións e o traballo do órgano activado durante o mandato do bipartito foron útiles e situou o problema en que as políticas implementadas polo PP non se axustan.

O regulamento do Parlamento abre a porta que, se o tres grupos da oposición se alían --sería necesario para sumar os dous quintos esixidos (30 deputados)--, poden activar de forma automática unha comisión de investigación na lexislatura.

PREGUNTAS A FEIJÓO E OUTRAS INICIATIVAS

Cos incendios como protagonistas no pleno, o presidente tamén deberá responder a unha pregunta de Villares sobre "a situación de abandono que sufriu a poboación civil" polo dispositivo de incendios "e sobre todo de emerxencias" durante a vaga de incendios, así como concretar que vai facer para que non se repita.

Pola súa banda, Pontón formulará a Feijóo unha pregunta "aberta", na que previsiblemente tamén abordará os lumes. Ambos os grupos, así como o PSdeG exporán outras iniciativas en relación aos efectos ambientais dos lumes ou ao impulso dun novo modelo forestal.

Pola súa banda, Leiceaga preguntará ao presidente sobre as políticas en materia de emprego. Ademais, Puy concretou que no pleno debaterase, entre outras iniciativas, a totalidade da lei de espectáculos públicos. Os populares pedirán, así mesmo, a elaboración dos plans reitores de uso e xestión do seis parques naturais de Galicia e do Parque Nacional Illas Atlánticas.