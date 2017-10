A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, advertiu que a aplicación do artigo 155 en Cataluña supón "un antecedente moi perigoso" e "un cheque en branco para destituír gobernos elixidos democraticamente", á vez que advertiu de que as eleccións do 21-D "non serán o punto final do procés", posto que hai "un debate de fondo de nacións que reclaman o dereito a decidir".

Na rolda de prensa posterior á Xunta de Portavoces, Pontón advertiu de que, coa aplicación do 155, cae nunha "involución democrática". Esgrimiu que supón "un golpe de estado á democracia" e ratificou a "firme e contundente oposición" do Bloque respecto diso.

"E non se trata só dunha opinión política, senón que hai numerosos xuristas que alertan do seu inconsitucionalidad", advertiu a dirixente nacionalista, quen, en todo caso, esgrimiu que este "non faculta para disolver o Parlamento, cesar autoridades ou convocar eleccións".

"É un retroceso moi grande", lamentou, convencida de que se emprende a dirección cara a un Estado "máis centrado e autoritario", un camiño que, ao seu modo de ver, "nunca trouxo nada bo".

Tamén incidiu no feito de que sexa "un fiscal reprobado polo Congreso por tapar a corrupción do PP o que presenta unha querela contra un Parlamento e un Goberno elixido en eleccións democráticas. "É un disparate político e un erro desde o punto de vista democrático", sentenciou.

"GALICIA NON PODE SER ESPECTADORA"

Finalmente, Pontón advertiu que as eleccións convocadas para o 21 de decembro "non serán o punto final do procés" e constatou que hai "un debate de fondo de nacións que reclaman o dereito a decidir" fronte ao marco de 1978, que ve superado.

"Seguiremos reclamando un status político para nós como nación. Vanse a producir cambios e Galicia non pode limitarse a ser espectadora", resolveu.