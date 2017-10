(AM) A operación 'Govi' saldouse con máis de 300 quilos de peixe incautado en Vigo que incumpría os parámetros legais

A operación 'Govi' da Guardia Civil, que levou á detención de seis acodes por irregularidades que se detectaron nas descargas no peirao do Berbés de Vigo, saldouse ademais coa incautación de 300 quilos de peixe que incumpría os parámetros establecidos pola legalidade.

A maior parte incautouse durante as inspeccións nos distintos almacéns do peirao, onde se localizaron máis de 200 quilos de peixe espada de tamaño inferior ao permitido e que foran descargados de barcos de bandeira portuguesa.

Así mesmo, durante a madrugada deste luns realizáronse a maior parte das detencións e investigacións das persoas implicadas. Tamén se incautaron 100 quilos de lombos de atún descargados directamente dun barco a un vehículo, que foi interceptado carecendo de condicións de transporte e de documento de trazabilidade.

Entre as persoas detidas, de momento provisionais, figuran catro compoñentes da policía portuaria e dúas persoas relacionadas coa descarga do peixe.

As pescudas iniciáronse o pasado mes de maio cando o Seprona detectou no peirao do Berbés unha serie de irregularidades no control das descargas, tanto nas cotas como nos tamaños das especies capturadas.

Despois de sete meses de investigación, a Guardia Civil, coa colaboración da Autoridade Portuaria, constatou as citadas irregularidades nas descargas dos barcos da frota de pesca de altura e de grandes peces.

ABANDONO DE FUNCIÓNS

Estas actividades estaban directa ou indirectamente consentidas ou propiciadas por membros da policía portuaria que, facendo abandono de funcións, supostamente permitían a descarga e comercialización de peixe fresco de tallas ou especies non permitidas.

Tamén avisaban con antelación das inspeccións periódicas que viñan realizando o Ministerio de Pesca, a Xunta de Galicia e a Guardia Civil, a cambio de remuneracións en especie.

Xunto a un delito de suborno, impútaselles outro de revelación de segredos e de falsidade documental, pola expedición de actas de inspección de descarga de buques ou camións sen levarse a efecto. Isto permitía ás empresas compradoras do peixe declarar especies de menor contía que xeraban menos importe nas taxas que tiñan que autoliquidar.

OUTROS 18 INVESTIGADOS

Por outra banda, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, reiterou que esta operación "moi importante" segue aberta, e que se investigan delitos relacionados coa fiscalidade, con cuestións de saúde pública e coa suposta actuación irregular de varios policías portuarios.

En declaracións aos medios durante un acto en Santiago, o delegado confirmou tamén que, ademais do seis detidos, "hai 18 investigados máis", que deberán declarar ante o xulgado cando sexan requiridos para iso.

Do seis arrestados, tres quedaron en liberdade en sede policial, coa obrigación de comparecer ante o Xulgado de Instrución número 4 cando sexan requiridos. Os outros tres compareceron ante o xuíz este martes, pero só un deles (policía) prestou declaración.

Para todos eles o maxistrado decretou a posta en liberdade con obrigación de comparecer no xulgado os primeiros luns de cada mes. Manteñen a condición de investigados por supostos delitos de suborno, revelación de segredos, e falsidade documental.