Detido tras estafar a vendedores do ONCE a quen pedía cambio facéndose pasar por dono de locais próximos

Axentes de Policía Nacional da Comisaría de Vigo-Redondela detiveron a un home de 49 anos de idade, como presunto autor dun delito de estafa a varios vendedores do ONCE, a quen enganaba facéndose pasar por dono dalgún establecemento próximo para pedirlles cambio e logo fuxir co diñeiro.

Segundo informaron fontes policiais, a investigación iniciouse o pasado mes de setembro, cando un home, vendedor do ONCE de Redondela, chamou á sala do 091 para denunciar que fora vítima dunha estafa.

Segundo o seu relato, un home presentouse como propietario dun local próximo e pediulle cambio en moedas e billetes pequenos. O vendedor entregoulle 500 euros, pero o estafador non apareceu e, cando a vítima entrou no establecemento preguntando polo dono, descubriu que fora enganado.

As pescudas policiais permitiron descubrir que o mesmo sospeitoso enganara ese día, nesa mesma zona, a outro vendedor, aínda que a contía da estafa era menor. A partir de aí, a policía identificou un vehículo que estaba a ser utilizado polo delincuente, o que lle levou a outra estafa cometida a finais de setembro en Bueu, tamén a un vendedor do ONCE.

Nese caso, a vítima foi abordada por un home que dixo ser dono dunha tenda de telefonía móbil, que lle pediu varios cupóns e preguntoulle se tiña cambio, ao que o vendedor respondeu afirmativamente e entregoulle 1.000 euros. Posteriormente, o mesmo estafador actuou en varias zonas de Vigo.

O sospeitoso foi localizado e detido e, unha vez en dependencias policiais, comprobouse que xa fora detido en 2008 por facerse pasar por capitán de Salvamento Marítimo e estafar a desempregados, aos que convencía para que lle entregasen diñeiro a cambio de conseguirlles un traballo.

Por outra banda, un xulgado de Redondela imputoulle no seu día varias estafas cometidas en Pontevedra, Madrid, Almería e outros lugares de España.