O Consello da Cultura Galega contará para o ano 2018 cun orzamento de 2.547.225 euros, o que supón 74.645 euros máis que o ano anterior, segundo confirmou este martes o seu presidente, Ramón Villares, que, no entanto, incidiu en que un dos retos da institución é conseguir máis "competencias".

Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega | Fonte: CdC

Villares compareceu na Comisión de Orzamentos do Parlamento para debullar as contas do ano próximo da institución que preside, que crecen un 2,9%. Aínda que ante os grupos da oposición, dado o escaso incremento de orzamento, Villares mostrouse capaz de "gastar máis", aínda que apuntou que ao Consello fáltanlle "non tanto" recursos como "competencias". "Poderiamos facer máis cousas, como fan outros centros ,con máis competencias", dixo o presidente, que puxo como exemplo as actividades culturais no exterior. Do mesmo xeito, incidiu na súa preocupación non só por gastar máis, senón por facelo "mellor".

Entre os proxectos do CCG para o próximo ano, Villares destacou a realización de informes, entre eles un a petición da Consellería de Cultura consistente na recollida de datos dos sectores culturais máis relevantes de cara á Estratexia da Cultura Galega.

Nel, aclarou, tamén se recollerán liñas de actuación sobre diferentes temas transversais que inflúen na cultura galega, entre eles o financiamento da cultura, o ámbito tecnolóxico, a internacionalización e a proxección exterior ou o turismo cultural, entre outros. Outro dos informes que mencionou Villares está encamiñado a analizar a presenza da muller na cultura galega. Ademais, realizarase un estudo sobre ensino e lingua galega entre os anos 2005 e 2017 e outro sobre o monte e os bens patrimoniais.

XORNADAS E COLOQUIOS

No Plan de Actividades para 2018 da institución está prevista a celebración dunha xornada sobre os incendios forestais, un coloquio ao que asistirán especialistas de Galicia e de Portugal.

Ademais, adiantou o presidente do Consello, terá lugar a XX edición dos Encontros de Normalización Lingüística e o congreso 'Diáspora e nacionalismo galego', co que se pecha o ciclo iniciado en 2016 sobre as Irmandades dá Fala. O próximo ano tamén verán á luz novos proxectos dixitais e interactivos, como a 'máquina do tempo', unha app gratuíta para pór en valor o patrimonio moble de Galicia dunha maneira "innovadora".

Así mesmo, activarase o Mapa Sonoro de Galicia, unha ferramenta que xeolocaliza coleccións sonoras de carácter etnográfico, musical, antropolóxico e mesmo de son ambiente. Por outra banda, a institución ten programadas varias exposicións, como unha sobre sociedades corais nos tempos das Irmandades dá Fala. A mostra céntrase principalmente no catro coros históricos que manteñen a súa actividade artística: a Coral de Ruada (Ourense), Cántigas da Terra (A Coruña), Cantigas e Agarimos (Santiago) e o coro Toxos e Froles (Ferrol).

Exposición sobre Castelao

Ademais, o CCG prepara unha exposición que pretende mostrar as 64 personalidades que Castelao citou no seu soado discurso político coñecido como 'Alba de Gloria', que pronunciou o 25 de xullo de 1948 en Buenos Aires.

Ademais, o presidente avanzou que en 2019 a exposición 'Os adeuses', que documenta os últimos momentos da emigración galega cara a América a través do fotógrafo Alberto Martí, exhibirase en Ellis Island, o illote neoiorquino que foi porta de entrada da emigración. Por último, entre outras actividades, o Consello ocuparase da figura de María Victoria Moreno, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2018.

Como repaso á actividade de 2017, Ramón Villares lembrou que durante este ano a institución realizou 71 actividades, entre presentacións, conferencias e actos institucionais. Ademais, acolleu a celebración de 14 actividades doutras entidades.