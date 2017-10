A crise catalá internacionalízase

A independencia de Cataluña xa non é un problema do Estado español. A decisión do president cesado Carles Puigdemont de “autoexiliarse” en Bruxelas, a capital de Europa, bota máis leña nun conflito que o Goberno de Mariano Rajoy non é quen de conter. A súa multitudinaria rolda de prensa, expresamente dirixida aos medios internacionais, obriga ao Executivo español a despregar unha intensa diplomacia dentro da UE que, contén, polo momento, aos principais países europeos, pero non á opinión pública deses países, que é a destinataria da mensaxe final de ex mandatario catalán.

Comparecencia de Carles Puigdemont en Bruxelas seguida en directo dende as rúas de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez.

De feito, nesa rolda de prensa, Puigdemont, que mediu moito a súa intervención, dirixiuse expresamente aos medios de comunicación internacionais: “Pídovos que informedes, que lle digades ao mundo o que pasa en Cataluña”. Cunha calculada mensaxe, o president cesado lanzou un novo órdago a Rajoy. Acepta as eleccións do 21-D. É dicir, que é probable que o seu partido concurra a elas. “¿Pero, e se gaña de novo o independentismo...Aceptará o Estado español o resultado?”, dixo nunha clara alusión de que a Republica Catalá será refrendada, novamente, nas urnas. “¿Que fará, sacará á Policía á rúa como xa fixo o pasado 1 de outubro?”, preguntouse.

Pero a carga de profundidade de Puigdemont vai máis alá. Non volverá a Cataluña, cando menos, nos próximos días. Tampouco pedirá asilo en Bélxica. “Non estou aquí para pedir asilo político”, indicou pero tamén suliñou que permanecerá por un tempo indefinido na “capital europea”. Outro dardo envelenado ao Goberno Rajoy logo de que a Fiscalía anunciara xa cargos contra el por sedición. “Equipáranme cun terroristas. Pódense imaxinar iso?, cun terrorista, só por defender o dereito do meu pobo, o programa electoral co que gañei as eleccións”, dixo.

Conflicto internacional?

E o certo é que a súa decisión de quedar en Bruxelas complica a acción da Fiscalía e da xustiza españolas xa que no caso de ser chamado a declarar e non acudir pode abrir un novo conflito internacional. Unha situación que debilitaría, aínda máis, a posición de Rajoy en Europa.

Comparecencia de Carles Puigdemont en Bruxelas seguida en directo dende as rúas de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez.

Puigdemont e os consellers que están nesta cidade belga volverán "cando haxa unha serie de garantías que agora mesmo non existen". "Hai unha enorme violencia por parte do Estado. “Non hai ningunha protección. Cando se fixeron co control da policía catalá cesando á persoa que dirixiu a operación tras os atentados de Barcelona quedou claro que non hai protección", sinalou Puigdemont. "Depende, claro, das circunstancias. Se houbese garantías inmediatas dun trato xusto, se a reacción do Estado fose neutral e se garantisen a todos a separación de poderes, se garantisen iso retornaría inmediatamente", resolveu nun claro desafío ao Goberno español.

A nova estratexia de Puigdemont pasa agora por un Govern no exilio. Un govern que xa ten nova páxina web tras ser clausuradas as webs da generalitat tras a toma do poder autonómico por parte de Madrid.

Máis independencia

E esta nova estratexia coincide cunha nova enquisa do Centre d'Estudis de Opinió da Generalita (CEO) que apunta que JxSí gañaría as eleccións ao Parlament con entre 60 e 63 deputados, Cs sería a segunda forza con entre 25 e 26 deputados, e seguiríanlle o PSC (17-19), SíQueEsPot (12-14), o PP (10-11) e a CUP (8-9). É dicir, que o independentismo seguiría tendo maioría absoluta. Sumando os votos de JxSí e a CUP pola franxa máis baixa que prognostica a sondaxe lograrían xuntos 68 deputados, o que lles permitiría manter por un só escano a maioría absoluta que teñen agora no Parlament.

Ademais, á pregunta Quere vostede que Cataluña sexa unha república independente?", o 48,7% dos enquisados manifestaron un "si" mentres que o 43,6% rexeitan a independencia de España. O 6,5% non o sabe e o 1,3% non contesta, segundo a citada enquisa da Generalitat.

Xudicialización

E mentres, o Pleno do Tribunal Constitucional acordou este martes por unanimidade suspender preventivamente a declaración de independencia aprobada o pasado venres polo Parlament. A decisión adóptase como consecuencia do incidente de execución de sentenza presentado polo Goberno español, que estima que esa votación incumpría a nulidade que o TC estableceu sobre a Lei do Referendo, ademais da suspensión cautelar da Lei de Transitoriedad.

Ademais, a Sala Penal do Tribunal Supremo ditou este martes un auto no que declara a súa competencia para investigar a querela por rebelión, sedición e malversación presentada o luns pola Fiscalía contra a ex presidenta do Parlament, Carme Forcadell, e outros cinco ex membros da Mesa da Cámara.

E, mentres, Cataluña agarda acontecementos. Os cidadáns seguen a súa vida dentro dunha tensa normalidade que rachan, de cando en vez, partidarios e detractores da independencia con berros e algún insulto. Pero pouco máis. Tampouco hai incidentes nas rúas entre os máis exhaltados como aconteceu este luns na manifestación convocada polo movemento antifeixista que quixo boicotear un movemento ultra. Podes ver a galería de fotos desta manifestación aquí.

Comparecencia de Carles Puigdemont en Bruxelas seguida en directo dende as rúas de Barcelona | Fonte: Miguel Núñez.

Comparecencia de Carles Puigdemont en Bruxelas seguida en directo dende Barcelona | Fonte: Miguel Núñez.