O Códice Calixtino pasa a formar parte do rexistro da memoria do mundo da Unesco

O Códice Calixtino pasou a formar parte do rexistro da memoria do mundo da Unesco, segundo informou o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O Códice Calixtino | Fonte: Europa Press

A candidatura do Códice Calixtino da Catedral compostelá, formulada pola Xunta de Galicia no consello xacobeo e apoiada por todos os seus membros, foi ademais ampliada pola Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte coa incorporación de todas as copias medievais do Liber Sancti Iacobi que se conservan na Catedral de Santiago, no Arquivo da Coroa de Aragón, na Biblioteca Xeral Histórica da Universidade de Salamanca, na Biblioteca Nacional portuguesa e na Biblioteca Nacional española.

O ministro Íñigo Méndez de Vigo celebrou que a Unesco incorpore, ademais desta, as outras dúas candidaturas presentadas por España neste rexistro.

Así, coa recomendación do Comité Consultivo Internacional do programa Memoria do Mundo, o Arquivo Xeral de Simancas, o arquivo de Ramón e Cajal e o Códice Calixtino pasan a formar parte deste rexistro que inclúe os testemuños documentais máis importantes da Historia da humanidade.

A candidatura do 'Arquivo Xeral de Simancas' (The Xeral Arquive of Simancas: A document repository and an essential instrument of the Modern State for the government of the territories of the Spanish Monarchy), recolle todo o contido documental deste arquivo estatal. O Goberno de España presentouna cumprindo o acordo unánime adoptado por todos os partidos políticos na Comisión de Cultura do Congreso dos Deputados durante a pasada Lexislatura.

A segunda candidatura, 'Arquives of Santiago Ramón e Cajal and the Spanish Neurohistological School', proposta polo Instituto Ramón e Cajal do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e elaborada por investigadores do mesmo, inclúe a totalidade do legado testamentario do aragonés, así como outros fondos documentais de discípulos como Pío do Río Ortega ou Fernando de Castro entre outros.