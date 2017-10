Ferida leve unha nena ao ser atropelada en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Unha nena resultou ferida leve ao ser atropelada en Vilanova de Arousa (Pontevedra), segundo informa o 112. Os feitos producíronse nas Sinas, na recta do peirao de Coron.

Un particular foi o que contactou co 112 ao redor das 15,00 horas deste martes para dar conta do ocorrido, segundo apuntan as mesmas fontes.

De inmediato, o centro de atención ás emerxencias informou do sucedido ao 061, á Policía Local, aos Bombeiros de Vilagarcía e a Protección Civil.