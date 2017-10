Silva (Deputación de Pontevedra) non explicará os seus orzamentos no Parlamento, sen precedentes desde o bipartito

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, remitiu este martes unha carta ao Parlamento autonómico na que declina explicar os orzamentos da institución provincial nesa sede, unha actuación que, aínda que non é obrigatoria por lei, si se levou a cabo de forma ininterrompida desde hai unha década. De feito, hai que remontarse a inicios do Goberno bipartito, cando se opuxeron a ir á sede do Lexislativo galego os presidentes populares de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Fotos Depo Carmela Silva Aplicación Lei 17/2015 Lumes Provincia / Europa Press

A carta de Silva, con data de este martes 31 de novembro, e á que tivo acceso Europa Press, alude á autonomía local e a que unicamente ten "obrigación" de sometelos a consideración do pleno provincial. "Os tempos en que se pretendía controlar as administracións locais chegaron ao seu fin. É hora de que se nos considere parte do Estado e, por tanto, respéctese o marco constitucional e legal", asevera na carta, sobre a cal a Deputación de Pontevedra tamén emitiu un comunicado de prensa explicando os motivos.

Carmela Silva diríxese ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, na súa misiva. Nela, á marxe da cuestión de autonomía local, expresa o seu "malestar" polo trato recibido na comparecencia do pasado ano 2016, cando si acudiu á Cámara, do mesmo xeito que o fixo en 2015.

De feito, lembra na actual carta que, no seu día tamén enviou unha misiva da que "non se obtivo resposta, nin sequera unha desculpa", que pide por verse "sometida a ataques políticos por parte do Partido Popular que nada tiña que ver con contido dos orzamentos".

A tensión daquela comisión orzamentaria na Cámara galega, celebrada en decembro de 2016 e que nese momento presidía a popular Cristina Romeu arrincou após a intervención do deputado do PP Alberto Pazos Couñago.

O parlamentario popular acusou a Silva de impor o "silencio" nunha especie de "lei da omertá" --a lei do silencio da mafia siciliana-- a quen discrepan con ela na política. "Vostedes amenten e tentan ocultar unha xestión vergoñosa, clientelar e caciquil", lle replicó, naquel momento, Carmela Silva.

SEN PRECEDENTES DESDE O BIPARTITO

Desde 2007 (para os orzamentos de 2008), os presidentes do catro deputacións provinciais compareceron na Comisión de Orzamentos da Cámara autonómica ininterrompidamente, aínda que non sempre fora así.

De feito, en novembro de 2015, os servizos xurídicos do Parlamento emitiron un informe, ao que tivo acceso Europa Press, sobre a comparecencia dos presidentes das deputacións na Comisión de Orzamentos da Cámara, despois de que PSdeG e BNG, daquela en coalición no Goberno da Xunta e con maioría parlamentaria, solicitasen a presenza de todos eles.

Daquela, os presidentes provinciais do PP --Ourense (José Luis Baltar), Lugo (Cacharro Pardo) e Pontevedra (Rafael Louzán)-- rexistraron senllos escritos nos que rexeitaban comparecer ante os deputados da Cámara galega. Pola súa banda, a Deputación da Coruña dirixíaa o socialista Salvador Fernández Moreda.

Os servizos xurídicos da Cámara concluíron, naquel decembro, que "o deber de colaboración entre institucións é un principio constitucional que inclúe aos presidentes das deputacións provinciais", posto que son titulares de órganos de goberno de corporacións locais.

Así mesmo, engadían no seu informe que "a pesar de que están dotadas constitucionalmente de autonomía dentro da organización territorial complexa do Estado, non quedan exentas de cooperar cun parlamento a través de quen legalmente dirixe o seu goberno e administración". Isto é, aínda que contan con autonomía local, facíase fincapé na necesidade de colaborar entre institucións.

Nun segundo apartado, os servizos xurídicos da Cámara sinalaban que a incomparecencia dun presidente de deputación provincial ante a Cámara "non leva" responsabilidade xurídica ningunha, posto que as normas que amparan o deber de colaboración e de boa fe constitucional "non contemplan sanción para o seu incumprimento".

SILVA OFRECE COLABORACIÓN A FEIJÓO

Na súa misiva deste mes de outubro, e á marxe dos argumentos esgrimidos para non acudir á sede parlamentaria o vindeiro venres día 3 de novembro --cando estaba citada--, Carmela Silva manifesta a súa "disposición" co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Por lealdade institucional" para "cantas reunións considere oportunas", di na carta. "En favor da potenciación, posta en valor e crecemento da provincia de Pontevedra, que é unha das áreas territoriais de Galicia con maior potencial industrial, turístico e económico", engade.

CRITICA "DISCRIMINACIÓN"

No entanto, a presidenta da Deputación de Pontevedra non pasa por alto que o debate que se dá na Cámara autonómica é o dos orzamentos galegos. Así, considéraos "discriminatorios" coas "deputacións provinciais que non son gobernadas pola dereita e, singularmente, a de Pontevedra, en comparación co trato que a Xunta mantén coa Deputación de Ourense, gobernada polo PP".

"Esta situación discriminatoria repítese tamén entre as administracións locais de gran parte desta comunidade", engade a tamén concelleira de Vigo, onde goberna o PSdeG con maioría absoluta.

Na misiva, Carmela Silva destaca que a "importancia que tería establecer un fondo local incondicional para as entidades municipais", co que se evitarían "tratos discriminatorios ou a aprobación de axudas ad hoc para financiar só unha parte dos concellos, maioritariamente, coincidentes cos gobernados polo PP".