A dirección do PSdeG ratifica a Leiceaga como portavoz parlamentario

A executiva do PSdeG confirmou a Xoaquín Fernández Leiceaga como portavoz do grupo parlamentario este martes, na súa primeira reunión despois do congreso que ratificou a Gonzalo Caballero como líder dos socialistas galegos a pasada fin de semana.

Reunión da executiva do PSdeG | Fonte: Europa Press

O propio Caballero explicou en rolda de prensa que o regulamento do Grupo Socialista establece que corresponde á executiva designar ao portavoz parlamentario, de forma que el propuxo o nome de Leiceaga e este foi aprobado "por asentimento".

Leiceaga, quen ocupa a presidencia do partido desde a pasada fin de semana, presentouse ás primarias socialistas, aínda que durante o proceso alcanzou un acordo para concorrer conxuntamente con Caballero, quen logrou imporse sobre o tamén aspirante Juan Díaz Villoslada.

Caballero explicou que esta foi a decisión "fundamental" da primeira reunión dunha executiva na que se analizaron cales serán os mecanismos de traballo e a periodicidade das reunións do equipo que impulsará "unha nova etapa" no PSdeG.

REUNIÓNS MENSUAIS

O dirixente socialista explicou que a previsión é que a executiva se reúna "polo menos unha vez ao mes".

Dentro da mesma, configurarase unha permanente que manterá encontros máis a miúdo. Os nomes que conformarán este núcleo máis reducido serán propostos polo secretario xeral na próxima reunión da executiva.

Finalmente, preguntado sobre a periodicidade coa que se reunirá o Comité Nacional, indicou que aínda non foron elixidos os membros do mesmo que serán designados directamente desde as agrupacións locais.

Concluíu que este paso se dará "unha vez elixidas as direccións provinciais e as locais". "Por tanto, aínda non está integramente configurado e haberá que esperar a que o estea para que se poida reunir con normalidade", resolveu.