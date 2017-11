Sindicatos pedirán o venres a Santander que o axuste de cadro por Popular non sexa por vías traumáticas

Os sindicatos de Santander e Popular foron convocados o venres a unha reunión coas direccións de ambas as entidades para comezar o proceso negociador da reestruturación do cadro do grupo, á que acudirán coa formulación previa de que o axuste debe levar a cabo "a través de vías non traumáticas". Por parte das centrais galegas, a reclamación céntrase no mantemento da marca Pastor, polo seu "valor engadido".

Segundo informaron a Europa Press fontes sindicais, a entidade non lles comunicou aínda o seu plan de axuste, nin sequera se se circunscribirá aos servizos centrais de ambas as entidades, como avanzou o conselleiro delegado de Santander, José Antonio Álvarez, o pasado xoves.

O 'número dous' da entidade explicou durante a presentación dos resultados do terceiro trimestre do banco que se negociará cos sindicatos "basicamente" unha reestruturación nos servizos centrais.

Álvarez non quixo anticipar nin o número de traballadores que se verán afectados, nin a forma na que se aplicará o axuste, dado que estas decisións deben ser froito dun acordo cos sindicatos, segundo apuntou.

"O tema da integración de sucursais require a previa integración tecnolóxica, o cal nos leva ao ano 2019", lembrou o conselleiro delegado do grupo, que se fixo con Popular o pasado 7 de xuño despois de que a entidade pasase por un proceso de resolución decidido polas autoridades europeas.

Este axuste levaría a cabo despois de que tanto Santander como Popular aplicasen o ano pasado senllos Expedientes de Regulación de Emprego (ERE). A reordenación da primeira entidade afectou finalmente a 1.380 traballadores de Santander España, pero incluíronse no ERE 680 empregados. Destes, 300 correspondían a Santander España e 380 ao centro corporativo.

Pola súa banda, o ERE presentado por Popular en 2016 pechouse en xullo deste ano coa saída de 2.592 traballadores, o 17% do total, ademais do peche dunhas 300 oficinas do total de 2.093 sucursais coas que contaba a entidade, de forma que desapareceu o 14% da súa rede comercial.

Após a absorción de Popular, Santander conta con 200.949 empregados, un 0,3% menos que tres meses antes, segundo os datos proporcionados pola entidade ao peche do terceiro trimestre.

Deles, aproximadamente un 6% corresponde a Popular, que ao termo do primeiro trimestre deste exercicio --a última vez que presentou resultados-- contaba con 15.020 traballadores, 13.449 deles en España.

Na comunidade galega, son 1.422 traballadores no Popular-Pastor, con datos a 31 de agosto, mentres que o Santander dispón duns 900 profesionais.