Un coche en sentido contrario na ponte de Rande provoca un accidente con dúas persoas excarceradas

Un accidente de tráfico rexistrado na noite deste mércores na ponte de Rande, en Redondela, deixou dúas persoas feridas. Ambas tiveron que ser excarceradas polos efectivos de emerxencia, segundo informa o 112.

Un particular chamou ao 112 ás 2,00 horas e informou dun vehículo en sentido contrario circulando pola AP-9, en sentido Vigo, que acababa de sufrir un accidente. Segundo detallou, o vehículo envorcou após chocar contra outro.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Baixo Miño e aos de Vigo. Tamén informou ao Servizo de Emerxencias de Redondela e á Garda Civil de Tráfico.

Os efectivos de emerxencia procederon á excarceración das dúas persoas feridas, unha en cada un dos vehículos accidentados. Segundo indicóuselle ao 112, o tráfico na zona mantívose aberto en todo momento.