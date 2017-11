Dous feridos nun accidente entre catro coches na Laracha (A Coruña)

Unha colisión múltiple rexistrada na Laracha (A Coruña) saldouse con dúas persoas feridas, segundo informa o 112. No sinistro víronse implicados catro vehículos.

O accidente produciuse no quilómetro 7 da AC-523, a estrada que conecta Cerceda con Ledoño, á altura do Corgo, apuntan as mesmas fontes.

Un particular chamou ao 112 ás 19,40 horas do martes para dar a voz de alarma. Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informou ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Bergantiños, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.

Até o lugar do sinistro foron mobilizadas dúas ambulancias. Finalmente, as dúas persoas feridas foron evacuadas a un centro hospitalario.