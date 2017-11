Un curtocircuíto, orixe dun incendio nunha nave en Mos (Pontevedra)

Un incendio queimou parte dunha nave industrial, en Mos. As chamas calcinaron a cuberta da estrutura, que alberga unha empresa de madeiras, segundo informa o 112.

Foi un particular o que chamou ao 112 ás 20,20 horas do martes. Segundo indicou, estaba a arder un lateral da nave, situada en Sanguiñeda, preto da A-55.

Con estes datos, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Baixo Miño, aos de Ou Morrazo e aos de Vigo, ao Servizo de Emerxencias de Mos, a Protección Civil e á Garda Civil. Por precaución, tamén alertou ao 061, aínda que os efectivos sanitarios non tiveron que intervir.

O lume quedou sufocado sobre as 23,00 horas. Segundo indicóuselle ao 112, o incendio orixinouse por mor dun curtocircuíto.