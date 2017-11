A CIG-Saúde pide "respecto absoluto" á convocatoria de folga na sanidade galega para o 2 e 3 de novembro que mantén en solitario este sindicato para reivindicar a recuperación dos acordos asinados en 2010 para o persoal do Servizo Galego de Saúde (Sergas), polo que espera que "a Administración tome conciencia de que isto non terminou".

Manifestación da Plataforma Sindical en Defensa da Sanidade Pública

Así o destacou, en declaracións a Europa Press, a responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, quen insistiu en que "non se solucionou ningún conflito". "Desde 2010 suspendéronse inxustamente os acordos e o argumento da crise foi o perfecto para non cumprir recoñecementos históricos", lamentou para avogar por "loitar para cambiar estes comportamentos".

"Non se nos pode seguir insultando", considera a CIG-Saúde sobre a situación dos traballadores do Sergas. "Non é de recibo que nos sigan penalizando cando noutros ámbitos asináronse acordos de equiparación salarial", reivindica Abuín. Neste sentido, a CIG-Saúde lembra que teñen "un acordo pactado con cantidades e prazos de 2010 e non o cumpren", reprochou após lembrar que a Administración deu por superada a crise económica.

Por iso, a CIG explicou que non se sumará á firma do acordo co Sergas e as outras organizacións sindicais da plataforma que convocara conxuntamente a folga --CC.OO., UXT, Satse, CSIF e SAE--, ademais da coalición dos sindicatos médicos CESM-O'Mega, e que mantén en solitario a central nacionalista.

Respecto diso, cre a CIG que a proposta presentada polo Sergas sobre a Carreira Profesional "deixa máis dúbidas que certezas" e insiste en que "non se recupera ningún dos acordos suspendidos".

SERVIZOS MÍNIMOS "ALTÍSIMOS"

Así, após considerar "altísimos" os servizos mínimos decretados pola Administración con motivo da folga, chama a secundar os paros do 2 e 3 de novembro, aos que están convocados todos os traballadores do Sergas, e a participar o venres ás 11,00 horas na concentración convocada diante da Consellería de Sanidade.

Ademais, para a xornada do xoves 2 de novembro, a CIG indicou que se celebrarán asembleas abertas informativas en cada centro sanitario.