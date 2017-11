A iniciativa empresarial Porto Cabral, en Vigo, reaparece 15 días despois dos lumes

A comisión formada polas dez entidades e particulares que promoven unha Proposición non de Lei de Iniciativa Popular para desenvolver un centro comercial e de lecer en Liñeiriños, na parroquia de Cabral, en Vigo, anunciou este mércores que recolleu xa máis 60.000 firmas para impulsar o maior espazo de ocio de Galicia, Porto Cabral, en Vigo, unha iniciva empresarial que ocuparía 80 hectáres e case 205.000 metros de superficie comercial. Ademais, de realizarse o proxecto, case a metade dos montes de Cabral desaparecerían.

Terreos onde se ubicaría Porto Cabral, en Vigo

“Convértese xe na iniciativa popular que máis apoio conseguiu en toda a historia da autonomía galega”, apuntan os promotores desa ILP que din que o seu obxectivo é alcanzar o maior número de firmas posible para demostrar o contundente apoio da cidadanía ao proxecto de Porto Cabral. Un anuncio que chega logo de que os montes do periurbano de Vigo en Valadares, Zamáns, Beade, Candeán e tamén Cabral, onde se pretende facer este macro proxecto, arderan.

Luis Rodríguez Pérez, presidente da Comunidade de Montes de Cabral, e un dos defensores do macroproxecto, destacaba o 16 de outubro nunhas declaracións a V TV que o problema dos lumes é dalgúns “iluminados” e apostaba por “máis prevención” e “menos extinción”.

Búscase a súa aprobación pola vía supramunicipal

Con esta ILP preténdese que os partidos políticos con representación parlamentaria “asuman a iniciativa para que poida debaterse e, se é aprobada, se inste á Xunta a que desenvolva o proxecto de Porto Cabral pola vía supramunicipal” e evitar, así, os actuais problemas administrativos que ten no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.

Imaxe idílica do que sería o proxecto Porto Cabral, de realizarse

O proxecto Porto Cabral recolle a construción dun macrocentro comercial, que "contará cun investimento de 600 millóns de euros" e "xerará 4.000 empregos directos". A promotora, Intu Eurofund, insiste en que este é un proxecto estratéxico de Vigo para os próximos 30 anos “polo impacto e o retorno socioeconómico que terá na cidade e a súa área”. “Será un plan estratéxico de Vigo para os próximos 30 anos, unha locomotora”, destacou o conselleiro de Eurofund, Salvador Arenere, e equiparou o impacto de Porto Cabral ao que tivo a implantación en Vigo da fábrica de Citroën.

Rexeitamento

Pero este proxecto ten un forte rexeitamento veciñal e de gran parte dos comuneiros dos montes de Cabral. Denuncian a intención da xunta reitora da comunidade de montes de Cabral de entregar os terreos á empresa Intu Eurofund para a construción do complexo. Os opositores a Porto Cabral alegan que a cesión do terreo obedece ao interese privado da empresa e da propia xunta reitora, en contra da vontade da maioría dos veciños e comuneiros. Tamén sosteñen que o proxecto infrinxe a Lei de Montes e que en absoluto atende aos intereses públicos e comunais.

No 2013, os veciños e comuneiros votaron en asemblea sobre Porto Cabral e venceron os contrarios ao centro comercial. Na súa opinión, porque se entendeu que era incompatible co aproveitamento económico sustentable do monte e coa continuidade do comercio local de Vigo. Desde entón o conflito está xudicializado. O pasado verán, o Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Vigo ordenou rexistrar a sede dos comuneiros para localizar a documentación que xustifique o gasto de case tres millóns de euros en terreos.

A directiva da comunidade de montes de Cabral e as entidades que apoian a reactivación do proxecto iniciaron entón unha recollida de sinaturas a favor para levar o asunto ata o Parlamento de Galicia. A Ría non se vende denuncia que os impulsores da construción do macrocentro comercial tratan de utilizar a precariedade económica para a aceptación do proxecto por parte da cidadanía e apela ao aproveitamento do monte de forma sustentable.