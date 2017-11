Aprehendidos máis de 1.500 paquetes de tabaco de contrabando no aeroporto de Peinador (Vigo)

A Garda Civil, en colaboración con axentes da unidade de análise de riscos da Aduana de Vigo, interviñeron no aeroporto de Vigo 1.637 paquetes de tabaco de contrabando que levaba na súa equipaxe un viaxeiro procedente de Angola.

Paquetes aprehendidas en Peinador | Fonte: Europa Press

Os feitos tiveron lugar a última fin de semana cando os efectivos do destacamento fiscal da Garda Civil que presta servizo no aeroporto de Peinador interceptaron, coa colaboración dos axentes da mencionada unidade, dúas maletas sospeitosas no control aduaneiro da equipaxe que viña facturado nun voo procedente de Lisboa.

Ao comprobar o contido das maletas, segundo explica a Benemérita, incautáronse un total de 1.637 paquetes de tabaco da marca 'Pal Mall', que viñan dispostas na equipaxe, sen dobres fondos e sen as preceptivas precintas fiscais.

As maletas foran facturadas en Angola a nome dun pasaxeiro de nacionalidade angoleña, que foi identificado e denunciado ante a administración de aduanas e impostos especiais de Vigo (Pontevedra) como suposto autor dunha infracción administrativa de contrabando.

O tabaco aprehendido, cuxo valor no mercado supera os 6.875 euros, "puidese ter como destino final o mercado portugués", segundo a Garda Civil.