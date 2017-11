Unha moza carteirista subtráelle 500 euros a un veciño das Neves (Pontevedra)

A Garda Civil está a investigar a denuncia presentada por un veciño das Neves (Pontevedra) ao que lle subtraeron 500 euros que levaba no peto da camisa, dentro do caderno do banco.

Segundo o relato do denunciante e as investigacións que realizaron os efectivos do posto da Garda Civil de Salvaterra do Miño, os feitos ocorreron durante a mañá do martes, cando unha moza se achegou a un veciño pouco despois de saír dunha entidade bancaria.

A presunta autora, unha muller duns 20 anos, segundo o relato da Benemérita, conseguiu establecer unha conversación distendida coa súa vítima e pediulle unha firma para apoiar a solicitude dun asilo de anciáns na localidade, momento que aproveitou para subtraerlle o diñeiro que levaba no peto da camisa, dentro da cartilla do banco.

Con ocasión desta incidencia, a comandancia da Garda Civil de Pontevedra lembra a importancia das charlas que veñen impartindo na provincia dentro do marco do denominado 'Plan Maior Seguridade'.

Dentro do mesma orde de actuacións relacionadas coas persoas maiores, os efectivos do posto da Garda Civil de Gondomar citaron este martes como investigado, por un delito leve de furto, a un veciño da localidade, de 74 anos, ao que se lle acusa de subtraer un billete de 50 euros nun caixeiro automático.

Os feitos sucederon durante a mañá do martes no caixeiro automático dunha céntrica entidade bancaria da localidade. Un cliente realizou o reintegro de 50 euros e marchouse deixando esquecido o diñeiro.

A outra persoa, que estaba a esperar, colleuno e quedou co billete. A persoa que deixou o diñeiro esquecido no caixeiro ten 80 anos.