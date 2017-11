O Servizo de Monitorización da Atmósfera Copernicus, da Axencia Espacial Europea (ESA, polas súas siglas en inglés) enviou información sobre como o furacán 'Ophelia' esparexeu por Europa unha mestura de nube de po sahariano e de cinzas e fume dos incendios en Portugal e Galicia a mediados de outubro.

Así se esparexeron por Europa as cinzas dos incendios en Portugal e Galicia en outubro de 2017 | Fonte: ESA.

A animación, publicada este martes pola ESA, mostra como se distribuíron, entre o 16 e o 20 de outubro, os diferentes gases e aerosois onde o azul representa os sales mariñas, o amarelo é o po sahariano, o verde son as cinzas e fume dos incendios forestais en Portugal, e o vermello reprsenta o sulfato. As imaxes explican un fenómeno que fixo que os ceos dunga franxa de Francia e de boa parte do Reino Unido aparecesen tinguidos por unha cor alaranxada.