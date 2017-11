En Marea e PSdeG piden que Medio Ambiente informe no Parlamento do impacto do lume en espazos protexidos

Os grupos de En Marea e PSdeG rexistraron unha petición de comparecencia urxente da conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, para que dea conta do impacto dos incendios en espazos protexidos da comunidade galega.

Incendio en Ourense | Fonte: Europa Press

Pola súa banda, a portavoz na materia do grupo socialista, Patricia Vilán, demandou a posta en marcha "inmediata" das tarefas de recuperación da flora e fauna e "actualizar" as medidas preventivas nestas zonas.

A través dunha nota de prensa, Vilán apunta á incidencia destes lumes, que queimaron ao redor das 35.000 hectáreas "recoñecidas" pola Xunta, e que afectaron tamén a diversas zonas protexidas de Galicia, como son Pena Veidosa, Macizo Central e Serra do Xurés - Baixa Limia, en Ourense, e Ancares - Ou Courel en Lugo.

De acordo co que traslada, nestes puntos os incendios forestais "poderían arrasar máis de 9.000 hectáreas, segundo osresponsables locais".

De feito, os espazos protexidos dos Ancares, na provincia de Lugo, e de Ou Xurés, en Ourense, sufriron con forza o impacto da vaga de incendios que afectou a Galicia a mediados de outubro. O parque natural ourensán padecera, ademais, previamente o efecto doutros lumes. En total, segundo as cifras provisionais que manexan rexedores de ambas as zonas consultados por Europa Press, víronse afectados en ambos os espazos esas ao redor de 9.000 hectáreas.

"BALANCE PÚBLICO"

Respecto diso, a deputada advirte que "unha vez pasados os lumes é o momento de facer un balance serio e público no Parlamento de Galicia, asumir as responsabilidades políticas que corresponda, iniciar as tarefas de recuperación sobre o terreo e tomar todas as decisións necesarias para prever que non se repita un fenómeno semellante no futuro".

Os socialistas galegos reclaman a elaboración dunha nova lei do patrimonio natural de Galicia, que garanta "unha protección máis eficaz do patrimonio natural e da biodiversidade" e "comezar de inmediato coa restauración das zonas protexidas afectadas o lume".