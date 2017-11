O guionista de 'El orfanato' e 'Lo imposible' abre este xoves o 'V Encontro de guionistas' en Santiago

O guionista e director ovetense Sergio G. Sánchez será o encargado de abrir a quinta edición do 'Encontro de guionistas', este xoves 2 de novembro no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.

Belén Rueda no orfanato | Fonte: Europa Press

O autor de obras como 'Lo imposible' e 'El orfanato' repasará, xunto a Ana Hormaetxea (presidenta do Foro de Asociacións de Guionistas Audiovisuais), a súa andaina profesional e, en especial, o seu novo título, 'El secreto de Marrowbone' (2017).

O obxectivo é atopar as claves para escribir películas con vocación internacional, que traspasen fronteiras, segundo destaca a través dunha nota de prensa a Fundación SGAE, que impulsa o cume anual do sector.

Tras a inauguración deste xoves, o encontro de guionistas desenvolverase, en horario de mañá e tarde, durante o venres 3 e o sábado 4. Os socios da SGAE teñen un prezo de matrícula bonificado de 40 euros por dúas xornadas e 25 euros unha.

O venres, Rafa Cobos ('Grupo 7', 'La isla mínima') e Gema R. Neira ('Velvet'; 'Las chicas del cable') explicarán a súa experiencia e modo de traballo ao escribir para plataformas como Movistar+ e Netflix.

Diego Sotelo ('Fariña', 'Sin tetas no hay paraíso') e Carlos G. Miranda ('El internado', 'Los protegidos') explicarán o proceso que vai do libro ao guión audiovisual.

E, entre outros relatorios, David Kavanagh (director da Federation of Screenwriters of Europe) falará tamén da situación do oficio de guionista en Europa.

O sábado 4, o encontro chegará ao seu fin con debates sobre os 'reality shows', as claves de formatos de éxito nas televisións autonómicas e unha conversación con Olatz Arroyo ('Allí abajo', 'Yo soy Bea') e Marta Sánchez ('7 vidas', 'Aída') acerca da perspectiva da muller como escritora de comedia, entre outros asuntos.