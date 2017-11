Unha asociación de consumidores actúa ante o xulgado en Madrid en defensa dos accionistas galegos de Popular

A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) presentará este xoves na Coruña as actuacións ante o Xulgado Central de Instrución número 4 de Madrid en defensa dos accionistas galegos do Banco Popular.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, as súas accións céntranse en defender a aqueles que adquiriron accións desa entidade financeira antes e despois da ampliación de capital de xuño de 2016.

No acto informativo estarán presentes o presidente da asociación, Manuel Pérez Arias; o seu vicepresidente, Xosé Miguel Caride Domínguez, e o secretario xeral da entidade, Xoán Antón Pérez-Lema.

Xa en xullo, nada máis coñecerse a compra por 1 euro por parte de Santander, Acouga recomendou non subscribir o que consideraba "bonos trampa" ofertados polo banco aos clientes comerciantes polo miúdo do Popular que compraron accións na ampliación de capital desa entidade no ano 2016 ou deberes subordinados en 2011 e perderon o total do investimento após a adquisición pola corporación financeira que dirixe Ana Botín.