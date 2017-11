Dúas persoas feridas nun choque múltiple en Santa Comba (A Coruña)

Unha colisión múltiple rexistrada na tarde deste mércores en Santa Comba (A Coruña) saldouse con dúas persoas feridas, segundo informa o 112. No sinistro víronse implicados tres vehículos.

O accidente tivo lugar no quilómetro 9 da DP-2904. Foi un particular o que deu o aviso do sucedido ao centro de atención ás emerxencias ás 15,25 horas.

O persoal do 112, entón, puxo a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, dos Bombeiros do Xallas, de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.